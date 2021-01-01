

سامسونج لم تقرر وقف إنتاج Galaxy S21 FE سامسونج لم تقرر وقف إنتاج Galaxy S21 FE

في الأيام القليلة الماضية ظهرت عدة تقارير أبرزها تقرير صادر من ETNews أفاد بأن شركة سامسونج أوقفت عملية تصنيع هاتف Galaxy S21 FE بسبب نقص أشباه الموصلات وطلبت من الموردين وقف إنتاج أجزاء الهاتف ولكن هذا غير صحيح حيث أكدت الشركة اليوم أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوقف إنتاج Galaxy S21 FE وأكدت أيضا أن الأخبار المتداولة ما هي إلا شائعات.

وجاء هذا التقرير بعد أيام قليلة من تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy S21 FE الذي نتوقع وصوله بشكل رسمي في مؤتمر Unpacked المقرر عقده يوم في 19 أغسطس (لا يوجد أي تأكيدات رسمية بشأن ذلك).



ووفقا للتسريبات السابقة فإن هذا الهاتف القادم من سامسونج سيصل مع شاشو بشكل الثقب في المنتصف من Dynamic AMOLED وبحجم 6.4 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيصل مع 3 كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.



وأيضا أوضح التسريب أن الهاتف القادم Galaxy S21 FE سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 888 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، وبخصوص البطارية فستصل بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط.

حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص المواصفات وموعد التوافر كل هذا مجرد تسريبات، ونتوقع أن تعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل في الفترة القادمة.

