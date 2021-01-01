

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Lenovo K13 Pro تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Lenovo K13 Pro

بعد أن أكدت شركة لينوفو أنها ستعلن عن سلسلة Lenovo K13 Series خلال الفترة الجارية، ظهر الآن تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Lenovo K13 Pro الرائد عن هذه السلسلة حيث سيصل هذا الهاتف مع 4 كاميرات في الخلف وما يصل إلى 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن.



المواصفات الرئيسية للهاتف Lenovo K13 Pro

هذا الهاتف القادم سيصل مع تصميم مقاوم للماء وشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، والهاتف Lenovo K13 Pro سيأتي بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر وسيعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أنه سيتوفر للشراء بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.



الهاتف Lenovo K13 Pro سيتوفر مع 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق (مع العلم أن الكاميرا الرئيسية ستدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية) وسيتوفر كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

قد يعجبك أيضا...

وبخصوص البطارية فستصل بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعم مكبر الصوت والراديو FM وخاصية NFC.اقرأ أيضا إطلاق هاتف HTC Wildfire X بمواصفات متميزة وسعر جيدوحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص المواصفات التي سيصل بها هذا الهاتف، ونتوقع أن تكشف لينوفو عن المزيد من التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.