

هذه هواتف ممنوعة من مميزات نظام آبل الجديد iOS 15 هذه هواتف ممنوعة من مميزات نظام آبل الجديد iOS 15

أفاد تقرير نشره موقع "9to5mac"، المعني بأخبار شركة آبل، بأن نظام التشغيل iOS الجديد لن يدعم تشغيل مجموعة كبيرة من هواتف آيفون.



ويتطلب تشغيل نظام iOS 15 القادم، نوعا معينا من المميزات يجب أن تتوفر في هواتف آيفون، والتي تفتقر إليها بعض الأجهزة القديمة، حيث يجلب نظام تشغيل آبل المرتقب بعض الميزات التي تتطلب هواتف مثل XS والإصدارات الأحدث منها.





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وأشار الموقع التقني، إلى أن هذه المزايا مزودة في طرازات iPhone XS، أو الإصدارات الأحدث منها والتي تعمل بالجيل الثاني عشر من معالجات آبل من نوع A12 Bionic أو الإصدار الأحدث.ومن بين هذه الأجهزة:هاتف iPhone XR .هاتف iPhone XS.هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro.والجيل الثاني من هاتف iPhone SE.وهواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro.ويشمل نظام آبل الجديد iOS 15، مجموعة من التحديثات والترقيات لبعض الميزات من بينها، خاصية الصوت المكاني في FaceTime، ووضع Portrait Mode في FaceTime، وميزة الكرة الأرضية التفاعلية في تطبيق الخرائط Maps.جاء ذلك إلى جانب خاصية اتجاهات المشي الغامرة على في تطبيق الخرائط، وخاصية النص المباشر Live Text في تطبيق الصور، وميزة البحث المرئي وميزة الخلفيات المتحركة على تطبيق الطقس، وخاصية المفاتيح في Wallet.وبين الأجهزة التي ستدعم تحديث نظام iOS 15، في شهر يوليو القادم، وفقا لخطة شركة آبل وهي:هواتف iPhone 12هواتف iPhone 11هواتف iPhone Xهواتف iPhone 8هواتف iPhone 7هواتف iPhone 6S, iPhone 6S Plusهواتف iPhone SE الجيل الأول والثاني