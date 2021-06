للعثور على هاتف مفقود.. جوجل تقتبس أهم مزايا تحديد الموقع من آبل للعثور على هاتف مفقود.. جوجل تقتبس أهم مزايا تحديد الموقع من آبل

تشير بعض التقارير إلى أن شركة جوجل Google، تعمل على ميزة مشابهة لكيفية عمل شبكة "Find My" من آبل Apple، للعثور على أجهزة أندرويد المفقودة.



ووفقًا للتحليل الذي أجراه فريق موقع 9to5Google، فإن ميزة العثور على أجهزة أندرويد المفقودة ظهرت في إصدار تجريبي من خدمات Google Play، مع رمز يشير إلى قدرة الهواتف على المساعدة في تحديد الأجهزة الأخرى، مما يشير إلى أنه من السهل العثور على هاتفك المفقود قريبا.



و يمكن لنظام "العثور على جهازي" الحالي فقط، العثور على هواتف أندرويد التي تم تشغيلها، والتي تحتوي على خاصية إنترنت مفعلة عبر بيانات الجوال أو إشارة Wi-Fi، وتم تمكين خدمات الموقع بها أيضا، وستحل ميزة الشبكة الجديدة المسماة Spot، مشكلة مالكي أجهزة أندرويد بالعثور على هاتف أندرويد مفقود عبر الأجهزة الأخرى.

ميزة للكشف عن الزلازلوتتضمن خطة الشركة الأمريكية استخدام شبكة هواتف أندرويد التي يتم تطويرها أيضا، ميزة أخرى مخصصة للكشف عن الزلازل، وفي حين أن التطبيق مختلف، ولكن تريد جوجل الاستفادة من وجود أكثر من 3 مليارات جهاز أندرويد نشط، لجمع المعلومات حول بيانات مقياس التسارع، أو موقع هاتف في غير محله.وعثر موقع 9to5Google ، على إعدادًا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل الميزة، مما يجعلها لا يساعد هواتفهم في تحديد موقع الأجهزة الأخرى، وليس من الواضح ما إذا كانت شبكة Find My Device ستكون قادرة على العثور على أشياء أخرى غير الهواتف، مثل شبكة Find My من آبل أو شبكة Galaxy Find من سامسونج.الجدير بالذكر أن شكرة آبل زودت شبكة Find My ، بميزة أخرى تجعل هواتف آيفون قادرة على بث إشارات البلوتوث حتى عندما يكون الجهاز غير متصل بالإنترنت، وإرسال الإشارة إلى أي جهاز iOS آخر لنقل ذلك والموقع إلى الشبكة السحابية لمعرفة مكان الجهاز المفقود.