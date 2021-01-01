هواوي تواجه مشكلة كبيرة بشأن إطلاق هواتف Mate 50

كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تواجه مشكلة كبيرة بشأن هواتفها الرائدة Mate 50 ، حيث من المحتمل بشكل كبير أن يتم استبعاد إطلاق الهواتف هذا العام، حيث تعاني الشركة من نقص هائل في أشباه الموصلات اللازمة لتصنيع الهواتف والتي تعد جزء ا رئيسيا في تصنيعها.
وبحسب تقرير من موقع cnBeta الصيني فإن القرارات الأمريكية الأخيرة والتي تم التصديق عليها من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تعتبر امتدادا لقرارات سابقه دونالد ترامب، حيث أكدت القرارات استمرار الحظر المفروض على شركة هواوى الصينية، وحظر تعامل الشركات الأمريكية معها مما نتج عنه مشكلة هواتف Mate 50 .
ولم تعلق شركة هواوي الصينية على تأكيد إلغاء هواتفها الرائدة Mate 50 أم أنها ستواصل عمليات تصنيعها تمهيدا لإطلاقها في شهر سبتمبر القادم، أم أنه سيتم تأجيلها لنهاية العام الحالي، ولكن حتى الآن ليست هناك خطة واضحة من هواوي .
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