

تسريبات تكشف قوة شحن خارقة لهاتف إنفينيكس القادم .. تسريبات تكشف قوة شحن خارقة لهاتف إنفينيكس القادم ..

كشفت تسريبات أن شركة إنفينيكس Infinix الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد، لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، حيث من المقرر أن يأتي بقوة شحن خارقة هي الأكبر من نوعها في هواتف شركة إنفينيكس حيث ستبلغ قوته 160 واط .



وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف إنفينيكس القادم يعتبر الهاتف الأول من هواتف شركة إنفينيكس الذي يتم إطلاقه بهذه السرعة من الشحن حيث سيستطيع الهاتف شحن البطارية في دقائق قليلة للغاية، وذلك على عكس هواتف إنفينيكس الأخرى.



وسيتمكن هاتف إنفينيكس القادم البالغ قدرته 160 واط من الشحن خلال أقل من 10 دقائق، عند القيام بشحن البطارية من 0 إلى 50 % ، كما سيحتوى على بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع منفذ شحن USB-C بالإضافة إلى شاحن أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة.

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وسيأتى هاتف إنفينيكس القادم بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالى 6.95 بوصة، ب وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.ومن المتوقع أن يعمل هاتف إنفينيكس القادم بمعالج من نوع Helio G95SoC ، من شركة ميديا تيك مع مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت رام مع نظام الشغيل أندرويد 11 .أما كاميرات هاتف إنفينيكس القادم ستكون عبارة عن كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وبالنسبة للكاميرا السيلفي فستأتي بدقة 16 ميجابيكسل.وكانت إنفينيكس فقد أعلنت عن هواتف Infinix Note 10 منذ أسابيع قليلة، حيثوتتوفر هواتف Infinix Note 10 من إنفينيكس بسعر يبدأ من حوالي 151 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 2500 جنيه مصري، أما هاتف Infinix Note 10 Pro فيبدأ من حوالي 233 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 3600 جنيه مصري.كما احتوى هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وهي تعتبر ذات قدرة شحن متواضعة بالنسبة لهاتف إنفينيكس القادم.