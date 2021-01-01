

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Defy 2021 مواصفات وأسعار هاتف Motorola Defy 2021

أعلنت شركة موتورولا عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة تحت مسمى Motorola Defy 2021 ليكون بذلك أول هاتف Defy phone منذ عام 2012 كما أنه يأتي مع جسم متين بأجزاء داخلية مشابهة لجهاز Moto G9 Play. وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Defy 2021.



مواصفات هاتف موتورولا ديفي 2021

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus وتحتوي على ثقب صغير بشكل النوتش في الأعلى لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف Motorola Defy 2021 يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميرتين واحدة ماكرو والأخرى مسئولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يت تشغيل هاتف Motorola Defy 2021 بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 610 ويعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ MicroSD الذي يستخدم فتحة أحد بطاقات الاتصال.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف موتورولا ديفي 2021 يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 واط، بالإضافة إلى هذا الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 35 دقيقة) ومقاوم للسقوط على الخرسانة حتى 1.8 متر ومتوافق مع MIL-SPEC 810H، ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات مدمج في شعار موتورولا على الخلف كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Motorola Defy 2021سعر الهاتف Motorola Defy 2021 يبلغ حوالي 390 دولارا أمريكيا، وسيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر يوليو القادم.