بدأت مؤخرا المبيعات الرسمية لهاتف Tecno Camon 17 Pro الذي يعتبر من أهم الأجهزة المحمولة المنافسة حاليا لسعره الرخيص نسبيا تبعا لمواصفاته.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (168.9/77/9) ملم، وزنه 201 غ، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ودقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بمعالج Mediatek Helio G95 ثماني النوى عالي الاداء، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
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التعليقات على هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق العالمية
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