

خبر صادم من سامسونج.. وقف بيع هاتف جلاكسي باهظ التكلفة خبر صادم من سامسونج.. وقف بيع هاتف جلاكسي باهظ التكلفة

توقفت شركة سامسونج Samsung، عن بيع الجيل الثاني من هواتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2، في الولايات المتحدة من خلال متجرها الرسمي عبر الإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تظهر رسالة الترحيب عبر موقع سامسونج الالكتروني على الويب، تخبر المستخدمون بالولايات المتحدة بوجود خطأ عند محاولتهم شراء هاتف Galaxy Fold، وأنه لم يعد متاحًا للبيع عبر الموقع الرسمي للشركة.



وربما يكون السبب الرئيسي لإيقاف سامسونج بيع هاتفها الرائد Fold2، هو قرب إطلاق الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold3، الذي من المقرر الإعلان عنه في أوائل شهر أغسطس المقبل.

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ولكن بالرغم من عدم توفر جلاكسي فولد 2 للبيع عبر الموقع الرسمي للشركة في الولايات المتحدة، إلا أنه متاحا عبر متاجر أخرى منها Best Buy و AT&T.مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2كانت شركة سامسونج قد أطلقت هاتف Z Fold 2، في شهر أغسطس 2020، مقابل سعر حوالي 2000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 31 ألف و 500 جنيه مصري).ولكن نظرا لتكلفة الهاتف الرائد القابل للطي الباهظة، خفضت شركة سامسونج سعر هاتف Galaxy Z Fold 2، بعد 8 أشهر من إطلاقه ليصبح متاح للبيع مقابل سعر حوالى 1800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 28 ألف و 300 جنيه مصري).وجاء هاتف Galaxy Z Fold2، بشاشة خارجية بقياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتزا في الثانية، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتزا فى الثانية.ويقدم هاتف Galaxy Z Fold 2، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.ويتم تشغيل هاتف Galaxy Z Fold 2، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865 5G+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 وات.ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم One UI 3.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.