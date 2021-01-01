

6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف "أندرويد" هذا الصيف... فيديو 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف "أندرويد" هذا الصيف... فيديو

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافة مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي أضيفت فعليا لهواتف "بيكسل" خلال الأسبوع الجاري.



وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها تلك هي المرة الأولى، التي تجمع فيه "غوغل" عددا كبيرا من مزايا "أندرويد" الجديدة في إعلان واحد وتطلقها جميعا دفعة واحدة.



وجاءت تلك المزايا الست الجديدة التي ستظهر على هواتف "أندرويد" هذا الصيف على النحو التالي:

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1. نظام التعرف على الزلازليمكن للقاطنين في المناطق المعرضة لخطر الزلازل، تحميل تلك التقنية الجديدة في "أندرويد"، والتي ستنبهك إلى احتمالية وقوع زلزال، قبل وقوعه بوقت كاف لكي تتمكن من الحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك.وستكون تلك الميزة متاحة حاليا في نيوزيلندا، واليونان، وستطرح قريبا في تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.وتقول غوغل إنها تعطي الأولوية لإطلاق هذا في البلدان، التي ترتفع فيها مخاطر الزلازل، وستوفره للمزيد من البلدان خلال العام المقبل 2022.2. تمييز الرسالة بنجمةتمكن غوغل مستخدمي أندرويد في تقنيتها الجديدة، من إمكانية تمييز رسالة بنجمة في تطبيق الرسائل للعثور عليها بسهولة لاحقا.على مستخدم "أندرويد" أن يضغط فقط ضغطة طويلة على الرسالة، ثم يختار النجمة.ومن المتوقع أن يتم طرح تلك التقنية على نطاق واسع لمستخدمي "أندرويد" في وقت لاحق من هذا الشهر.3. لوحة مفاتيح جديدةتقدم "غوغل" كذلك تحديثات كبيرة في لوحة مفاتيحها "جي بورد" لمستخدمي "أندرويد"، والتي تتمتع بعدد أكبر من الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والتي ستكون مدعومة بلغات عديدة مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.وستساعدك الاقتراحات في اكتشاف مجموعة الرموز التعبيرية المثالية الجديدة بمجرد كتابة رسالة، بحيث يكون الرمز متوافقا مع ما تكتبه.4. هاي غوغلمنحت "غوغل" مساعدها الصوتي الذكي لنظام تشغيل "أندرويد"، عددا من المهام الجديدة المميزة، حيث يمكن أن يأخذك إلى أماكن محددة داخل التطبيقات.يمكن مثلا أن تقول "هاي غوغل أود أن أدفع فاتورتي المالية"، فينتقل بك مباشرة إلى التطبيق الذي تدفع فيه فواتيرك، ويتركك تكمل هذه المهمة.5. اكتشاف النظراتضمنت "غوغل" في نظام تشغيل "أندرويد" إمكانية اكتشاف النظرات وطبيعتها ممزوجة بالصوت، لفتح قفل الهاتف ممتزج ما بين بصمة الصوت وبصمة العين، لتحقيق أمان أكبر لمستخدميها.ويمكن أيضا في تلك التقنية جعل دخول الهاتف ممزوجا بثلاث طبقات مكونة من بصمة الصوت وبصمة العين وكلمة مرور مدخل فيها أحرف وأرقام ورموز، ليصبح هاتفك محميا بصورة كبيرة، من أي عمليات تجسس أو تطفل.6. أندرويد أوتوأما التقنية الأخيرة التي ستضيفها غوغل لمستخدمي "أندرويد"، هو ميزات لمنظومة تشغيل السيارات "أندرويد أوتو"، بحيث يمكنك كمستخدم من تخصيص شاشة المشغل الخاص بالسيارة من هاتفك، وتعيين طريقة تصفح الإنترنت وتطبيقات الوسائط التي تريدها أن تعمل أولا، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أخرى مرتبطة بالسيارات مثل أماكن محطات الوقود أو مواقف السيارات أو الملاحة الآلية، أو قراءة الرسائل الجديدة على واتسآب أو فيسبوك ماسنجر، وما إلى ذلك من أمور.