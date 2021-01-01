مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

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صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72
مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

نستعرض مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج Samsung التي صدرت مؤخرا وهى سلسة Samsung Galaxy S21 وتشمل S21 وS21+ وS21 Ultra، وسلسة Samsung A52 وتشمل A52 وA52 5G، بالاضافة إلى هاتف Samsung Galaxy A72.

وستكون المقارنة من أغلب النواحي وفقا لجميع الإمكانيات والأسعار لكل سلسة في صور توضح جميع الفروق:

المقارنة تشمل جميع الهواتف:

1- Samsung S21

2- Samsung S21+

3- Samsung S20 Ultra

4- Samsung A52
5- Samsung S52 5G

6- Samsung A72

وفيما يلي المقارنة كاملة موضحا بها أبرز الفروق بين جميع سلاسل الهواتف أدناه:

صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

صورة الخبر: مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

المصدر: المصرى اليوم

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