نستعرض مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج Samsung التي صدرت مؤخرا وهى سلسة Samsung Galaxy S21 وتشمل S21 وS21+ وS21 Ultra، وسلسة Samsung A52 وتشمل A52 وA52 5G، بالاضافة إلى هاتف Samsung Galaxy A72. وستكون المقارنة من أغلب النواحي وفقا لجميع الإمكانيات والأسعار لكل سلسة في صور توضح جميع الفروق: المقارنة تشمل جميع الهواتف:

مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

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