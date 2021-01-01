

معلومات عن جهاز iPad الأكثر شهرة في العالم معلومات عن جهاز iPad الأكثر شهرة في العالم

حققت شركة آبل شعبية كبيرة بفضل جهاز iPad اللوحي، حيث كشف تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن النموذج الأكثر شعبية في العالم من أجهزة آيباد اللوحية من آبل.



ووفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow"، فقد حققت شركة آبل العالمية، نجاحا كبير مع إطلاق طرازات حاسبتها اللوحية الشهيرة آيباد iPad، ومنذ أن تفشى فيروس كورونا في مارس 2020، أعلنت الشركة عن أربعة طرازات جديدة من آيباد، وهى iPad Pro، وiPad Air وطراز iPad "عادي".



وأوضحت ليز لي، كبير المحللين شركة الأبحاث Counterpoint، أن جهاز آيباد الأكثر شعبية في العالم من آبل هو طراز iPad بقياس 10.2 بوصة (الجيل الثامن).

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مواصفات وأسعار هاتف Apple iPad 10.2 - موبي خانة - كل ما يخص عالم الهواتف الذكيةiPad بقياس 10.2 بوصةوقالت ليز في تقريرها: "إن أجهزة آيباد الأساسية شكلت حوالى 56%، من إجمالي شحنات iPad في الربع الأول من عام 2021".واحتلت سلسلة iPad Air و iPad Pro، المرتبة التالية من إجمالي الشحنات المباعة حول العالم بنسبة 19% و 18% على التوالي.وذكرت لي، أن هذه النسب تأتي نظرا لأن المستهلكين قلقون باستمرار بشأن الأسعار وإمكانية النقل، فقد ظهر أحدث جهاز آيباد 8 باعتباره الطراز الأكثر مبيعا لفترة محدودة.وبينما تم إطلاق جهاز iPad Air 4 في شهر أكتوبر 2020، بعد أن احتل المرتبة الثانية فى قائمة أفضل الأجهزة مبيعًا لأنه "حقق نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين الذين يبحثون عن الفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى المواصفات العالية"،.وبفضل أزمة كورونا، كان عام 2020 عاما جيدا لـ جهاز iPad والأجهزة اللوحية الأخرى من آبل، إذ نما سوق الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 19% على أساس سنوي في ذلك العام بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة، لسد احتياجات المستخدمين من أجل العمل والتعليم عن بُعد خلال فترة الحظر.وفي هذه الأثناء، باعت آبل عددا أكبر من جهاز iPad في جميع أنحاء العالم بنسبة 33% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وظلت مستحوذة على نسبة كبيرة من السوق، حيث زادت حصتها إلى 37٪ في الربع الأول من عام 2021.وبينما جاءت شركة سامسونج في المرتبة الثانية من سوق الأجهزة اللوحية، بإجمالي مبيعات بلغ 37% في الربع الأول من العام الحالي 2021، تليها شركة لينوفو في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 9%.واحتلت أمازون المرتبة الثانية في أفضل 5 علامات تجارية للأجهزة اللوحية بحصة بلغت 9%، بينما بلغت هواوي الصينية حوالى 5%، وحصلت العلامات التجارية الأخرى على حوالى 20% من حصة السوق.معلومات عن جهاز iPad (الجيل الثامن)1- يعمل الجهاز بمعالج A12 Bionic الأقوى من آبل.2- يضم شاشة مميزة من نوع Retina بقياس 10.2 بوصة.3- يدعم لوحة المفاتيح الجديدة Smart Keyboard، والقلم الرقمي Apple Pencil من آبل.4- يحتوي على بطارية قوية توفر ما يصل إلى 10 ساعات من الاستخدام.