

لحاملي هواتف آيفون.. أبل تصدر تحذيرا من هذا الأمر لحاملي هواتف آيفون.. أبل تصدر تحذيرا من هذا الأمر

وجهت شركة أبل تحذيرًا لمستخدميها، الذين قرروا التمسك بهواتف آيفون القديمة الخاصة بهم.



وقبل أيام، أصدرت أبل تحديث نظامها iOS 12.5.4، الذي يعالج العديد من مخاوف السلامة، ويصلح 3 نقاط ضعف تؤثر على تلف الذاكرة، بحيث تحسن إدارتها.



ووفق المنشور بـ «Best Life»، يؤثر هذا التحديث بشكل صارم على المستهلكين، الذين لديهم أجهزة آيفون قديمة.

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ويعتبر هذا التحديث متاحًا لمن يملكون هواتف آيفون 5 و6s، و6 بلس، بجانب أجهزة آيباد وآيباد آير، وآيباد ميني 2 وآيباد ميني 3، والجيل السادس من آيبود تاتش.من جهتها، صرحت الشركة، أن هذا التحديث يوفر إجراءات أمنية مهمة، ويوصى به لجميع المستخدمين.بينما لم تشمل هذه التحديثات، أجهزة آيفون الأقدم من 6s، فهي لا تحصل على المميزات الجديدة، التي غالبًا ما تأتي مع تحديثات في نظامي iOS 14 وiOS 15 القادمين.وجاءت هذه المشكلة، نتيجة عمل هذه الأجهزة على طرز قديمة لا تواجب التحديثات الحديثة.من جانبها، أوضحت فوربس، أن السر وراء هذا القرار، هو حرص أبل على حماية عملائها، على الرغم من أن العديد من الأجهزة التي يتوافق معها هذا التحديث يزيد عمرها عن سبع سنوات.وفي نفس السياق، يؤجل بعض الأشخاص تحديث الأجهزة الخاصة بهم، لأنهم قلقون بشأن المدة التي سيكون فيها هاتفهم معطلًا.لكن وفقًا لـ«GottaBeMobile»، طالما أنك تنقل جهاز آيباد أو آيفون الخاص بك من iOS 12.5.3 إلى iOS 12.5.4، فلن تواجه سوى تنزيل قصير المدة.ما سبق، يعني أن التحديث سيستغرق 10 دقائق أو أقل. بينما يحتاج الأمر لـ 8 دقائق بهواتف آيفون 5s.إذا كنت تشغيل إصدار أقدم من نظام iOS 12 على جهازك، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا لأن حجم التنزيل قد يكون أكبر.