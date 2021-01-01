

بسعر أرخص.. وان بلس تطلق هاتفها الجديد Nord N200 5G بسعر أرخص.. وان بلس تطلق هاتفها الجديد Nord N200 5G

أعلنت شركة وان بلس OnePlus الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد Nord N200 5G ، والذي يأتي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقابل سعر أرخص من هاتف N100 للعام الماضي.



وينطلق هاتف وان بلس الجديد Nord N200 5G كـ أحدث إصدارات الشركة الصينية، التي كانت أحد أكبر الانتقادات الموجهة إليها، أن هواتفها الرئيسية أصبحت باهظة الثمن، بسعر منخفض بالنسبة لكونه أحد هواتف الجيل الخامس، مقابل 240 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و700 جنيه مصري)، وفقا لموقع Droid life.



وسيتم طرح هاتف Nord N200 5G بأسواق الولايات المتحدة في 25 من يونيو الجاري، والذي سيأتي باللون الأزرق، وسيكون متاحًا للبيع عبر متجر وان بلس OnePlus وفي متاجر التجزئة عبر الإنترنت مثل بيست باي Best Buy و أمازون Amazon و B&H Photo، و أيضاً في كل من ت-موبايل T-Mobile و مترو Metro.

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مواصفات هاتف وان بلس Nord N200وبالنسبة للمواصفات، يأتي مواصفات هاتف Nord N200 ، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، وبمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة لنوتش مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.ويعمل هاتف Nord N200، بواسطة معالج كوالكوم القوى Snapdragon 480، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، كما سيكون قابل للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحزم هاتف وان بلس Nord N200، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.ويحتوي الجزء الخلفي، من هاتف وان بلس Nord N200 ، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، متصلة بوحدات ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل ووحدات أحادية اللون بدقة 2 ميجا بكسل، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.