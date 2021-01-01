

رسميًا.. realme تطلق سلسلة realme 8 بكاميرا نقية 108MP فائقة التطور والأداء الرائد رسميًا.. realme تطلق سلسلة realme 8 بكاميرا نقية 108MP فائقة التطور والأداء الرائد

أعلنت شركة realme- العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي- عن الطرح الرسمي لثلاثة من هواتفها الذكية الأكثر تقدمًا دفعة واحدة، في السوق المصرية، يأتي على رأسها أحدث إصدارات الشركة من سلسلة الأرقام لهواتفها الذكية realme 8 &realme 8 Pro واللذان يمتلكان قدرات تشغيلية وترفيهية فائقة التطور، بالإضافة لهاتف realme C25 الأفضل على الإطلاق لعشاق الألعاب الباحثين عن هواتف ذكية ذات سعر في المتناول، وذلك في احتفالية افتراضية تم بثها عبر منصات الشركة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام.



هواتف قادرة على التغيير

هشام محرم، مدير قطاع التسويق والمتحدث الرسمي باسم شركة realme egypt، أكدأن الشركة نجحت في اكتساب ثقة 70 مليون مستخدم لهواتفها الذكية من ضمنهم 40 مليون لسلسلة الأرقام، موضحا أن realme ستقدم خدمة ضمانAMOLED المجانية لمدة عام على شاشة هاتفي realme 8 و8 Pro realme لجميع العملاء الذين يقومون بالشراء خلال الفترة من 1 وحتى 15 يونيو 2021 وفقًا لفاتورة الشراء الصادرة من مركز الخدمة الرسمي المعتمد.



realme 8 Pro..أول هاتف بـ108MP وشاحن 50W SuperDart في مصر

يسمي هاتف realme 8 Pro بالكومبوفلاجشيب، لأنه يأتي بعدة مواصفات كثيرة مذهلة. فأبرزها هي أنه يأتي بكاميرا رباعية، فالأساسية تأتي بمستشعر سامسونج HM2 بدقة 108 ميجابكسل فائقة الوضوح تمنحك القدرة على التقاط صور كاملة التفاصيل والجودة بفضل تقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد، وميزة التكبير حتى 3 مرات 3X- In-sensor Zoom، بالإضافة لقدرتها على التقاط 8 إطارات من الصور على التوالي، ومعالجتها لإنتاج صور تتمتع بأعلى درجات الوضوح والدقة.

ويعد realme 8 pro أول هاتف ذكي في العالم يدعم تصوير الفيديو بفاصل زمني مع Tilt-shift Time-lapse، ووضع Tilt-shift Mode الذي يحول العالم الحقيقي إلى عالم مصغر بملامح سحرية، بالإضافة لوضع فيديو "العرض المزدوج" الذي يسمح بالتسجيل من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وغيرها من المميزات والقدرات التصويرية المذهلة.شاشة SuperAmoled ومعالج Snapdragon 720G فائق الجودةيأتي realme 8 pro بشاشة Super Amoled قياس 6.4 بوصة Full HD مزودة بتكنولوجيا فتح الهاتف باستخدام البصمة، مع نظام تشغيل أندرويد11، وواجهة مستخدم realme UI 2.0 الأسرع والأكثر أمنًا وسلاسة، مع معالج من نوع Snapdragon 720G، فائق الجودة وبطارية عملاقة قدرة 4500 مللي أمبير وشاحن سريع 50 وات SuperDart يشحن 50%من البطارية خلال 17 دقيقة فقط. كل ذلك مع تصميم جريء أكثر نحافة بحجم 8.1 م ووزن خفيف 176 جم، مع شعار"Dare to Leap" على ظهر الهاتف باستخدام تقنية AG-Crystal المفضلة للمستهلكين والتي توفر لهم شعورًا سلسًا خلال حمل الهاتف واستخدامه كل ذلك بسعر تنافسي 5,690 جنيه مصري.realme 8 ..أقوى هاتف في الفئة السعرية المتوسطة بمعالج الألعاب Helio G95يعد الأفضل في الفئة السعرية المتوسطة لأقل من 5 آلاف جنيه، حيث يأتي بمعالج ألعاب (ميديا تيك هيليوG95) وكاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجا بيكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع شاشة Super Amoled قياس 6.4 لضمان رؤية شديدة الوضوح من كل الزوايا، وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير وشاحن سريع 30 وات SuperDart يشحن 50% من البطارية خلال 26 دقيقة فقط، فضلا عن نظام تبريد متقدم يعتمد على وجود سائل نحاسي، وليس ألياف الكربون، بما يزيد من كفاءة التبريد بنسبة 14.4٪ ويحافظ على سرعة أداء الهاتف والحفاظ عليه، بالإضافة لتصميم عصري أكثر نحافة بحجم 8 م ووزن 177 جم، مع شعار"Dare to Leap" على ظهر الهاتف وسعر تنافسي 4,690 جنيه مصري.realmeC25 ..أقوى هاتف ألعاب بـ6000mAh و48MP كاميرا تحت الـ3000 جنيهكما طرحت realme هاتفهاC25 الملقب بجيمرليڤل الوحش لقدراته الفائقة في تشغيل الألعاب لأطول فترة دون "تقطيع"، حيث يأتي بمعالج ألعاب Helio G70 وبطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، وشاحن سريع18W، بالإضافة لكاميرا ثلاثية معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 48 ميجابكسل. وحصل هاتفrealme C25 على شهادة موثوقية الهواتف الذكية من هيئة TUVRheinland التي تؤكد قدرة الهاتف على تحمل مختلف الظروف والصدمات وجودة كافة الخامات الداخلة في إنتاجه. بما يجعله الأفضل على الإطلاق في الفئة السعرية الاقتصادية 2,790 جنيه.



