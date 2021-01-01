

«آبل» تتيح لمستخدمي «آيفون» الاطلاع على البيانات الصحية للأسرة «آبل» تتيح لمستخدمي «آيفون» الاطلاع على البيانات الصحية للأسرة

أعلنت شركة آبل إتاحة الإطلاع على البيانات الصحية لأفراد الأسرة لمستخدمي هواتف "آيفون".



وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة ستسمح للأشخاص بمشاركة البيانات من تطبيق Health الخاص بهم مع أفراد العائلة أو غيرهم.



وتعد الخاصية الجديدة من أهم إحدى الميزات الصحية الجديدة لجهاز آيفون، وبعد الحصول على إذن، يمكن لأي شخص مشاركة الوصول إلى بيانات معدل ضربات القلب والحركة الإجمالية.

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وسيصبح المستخدمون قادرين على مشاركة الوصول إلى التنبيهات، والتي ستقوم باختبار الاتصال بالمستخدمين المصرح لهم عندما تلاحظ الميزة ارتفاعًا في معدل ضربات القلب على سبيل المثال.وقال جيف ويليامز ، رئيس العمليات في شركة آبل: "يهتم العديد من الأشخاص حول العالم بشخص ما، ونريد توفير طريقة آمنة وخاصة للمستخدمين ليكون لديهم شريك موثوق به في رحلتهم الصحية".وتقدم الميزة فائدة مهمة للذين يراقبون صحة المسنين عن بُعد.ومن جهة أخري، قالت مصادر مطلعة، إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل"، تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة "إم وان".ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن "آبل" تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي، وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.وأشار المصادر إلى أن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته آبل في الهاتف الذكي آيفون .12.كما تعتزم شركة آبل طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقت لاحق من العام الحالي.وكانت فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة تُقدَّر بنحو مليار روبل (أكثر من 12 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل".وذكرت الهيئة- أن الغرامة فُرِضَت بسبب إساءة الشركة الأمريكية استخدام مركزها المهيمن في السوق.