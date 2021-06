مراجعة Redmi Note 10 5G من شاومي – ارخص هاتف 5G ! مراجعة Redmi Note 10 5G من شاومي – ارخص هاتف 5G !

سلسلة ريدمي نوت 10 من شاومي هي سلسلة ضخمة جدًا .. موبايل Redmi Note 10 5G الجديد في السلسلة دي يعتبر ممتاز جدًا ومُميز وليه وضعه، وده لإنه بيدعم شبكات الجيل الخامس، لأ وكمان هو أرخص موبايل حاليًا بيدعم شبكات الجيل الخامس .. النهارده هنقدملكم مراجعة Redmi Note 10 5G الجديد وهنعرف كل حاجه عنه.



التصميم :-

ريدمي نوت 10 5G بيجي بتصميم هو نفسه المُستخدم في باقي سلسلة ريدمي نوت 10 .. يمكن الفرق بس في شكل عدسات الكاميرات لإن هنا مفيش عدسة Ultra Wide.



وزن الموبايل تقيل شوية .. حوالي 190 جرام، وتخانه 8.9 ملم .. مازال في المقبول ولطيف .. الخامات من البلاستيك بالكامل.

اللون الأزرق بصراحة حلو بس بيتبهدل بسرعة .. ركب الجراب اللي معاه علطول علشان ميتبهدلش وعلشان تغطي بروز الكاميرا اللي مش كبير.الشاشة :-شاشة نوت 10 5G هي الشاشة الأقل في سلسلة ريدمي نوت 10 كلها .. شاشة 6.5 بوصة IPS LCD بدقة FHD+ بتردد بيوصل لـ90 هيرتز.وهنا شاومي بتحاول تلعب في المواصفات .. بتقدملك تردد 90 هيرتز .. ولكن مع شاشة أقل ما يقال عنها إن ألوانها باهته وسطوعها قليل جدًا جنب شاشات بقية موبايلات سلسلة Redmi Note 10.تنازل سخيف .. أنا بصراحة اتقبل الـ60 هيرتز من شاشة AMOLED ولا اني أخد الشاشة دي حتى ولو كانت 90 هيرتز .. وده بعد تجربة لكل موبايلات السلسلة.الأداء :-هنا نقطة القوة الوحيدة تقريبًا في الموبايل ده .. الأداءـ علشان الموبايل بيجي بمعالج Dimensity 700 بتكنولوجيا 7 نانو .. وكمان داعم لشبكات الجيل الخامس.ومن الأخر شاومي منزله الموبايل ده عشان تقول أنا عندي ارخص موبايل 5G في مصر بسعر يبدأ من 3000 جنية.طيب هو فين شبكات الـ5G اساسًا ؟ .. طيب هل شاومي حلت المشاكل اللي عندها في الشبكة أصلًا ؟المهم أداء الموبايل عمومًا كويس بس خلي بالك إنه مش جاي بواجهة MIUI 12.5 اللي اتكلمنا عنها في مراجعة Redmi Note 10S .. وموصلوش لسه التحديث .. ومعدل التحديث الـ90 هيرتز هيحسسك إن الموبايل ده سريع وإن الأداء ده مش طالع من موبايل بالسعر ده.عمومًا الأداء نشيط وقريب جدًا من سناب دراجون 720G بسعر اقل منه .. بالرغم ان شاومي عندها Poco X3 NFC اللي سعره بيبدأ من 3600 جنية واللي شايفه أقوى بكتير في المواصفات، لكن 4G .. وكمان Redmi Note 10S اللي يعتبر صفقة أحسن والمعالج بتاعه ممتاز.الأداء الرسومي معقول .. ببجي على High HD .. الأداء كويس .. كول اوف ديوتي على Medium Graphic مفيش أعلى من كده حاليًا .. الموبايل مش بيسخن في الألعاب بصراحة نوت 10 ونوت 10 اس.هو أقلهم سخونة وديه حاجة تحسبله .. ماهو 7 نانو بقى .. وكمان مش بيحسله إختناق كبير بعد فترة من الضغط عليه .. معالجات Dimensity الجديدة كويسة فعلا في الاداء.عوامل الأمان وعناصر اخرى :-البصمة موجودة على زرار الباور ومفيهاش مشاكل .. تجميع بسيط اوي في ايقونات الواجهة .. الـFace Unlock سرعته متوسطة مش افضل حاجة.الموبايل ده مش نازل بالـMIUI 12.5 زي نوت 10 اس .. متفهمش ليه ! .. الموبايل مفيهوش Second Space ومفيهوش Dual Apps علشان تعمل نسختين من برامج التواصل الإجتماعي.الموبايل فيه NFC .. ودي ميزة تحسبله .. لكن مفيش لمبة اشعارات ولا Always On Display لان الشاشة هنا IPS LCD.مفيش صوت Stereo .. الصوت هنا Mono .. تنازلات سخيفة بصراحة من شاومي .. علشان هي اللي عودتنا على كده .. الصوت معقول بس لما تقارنه مع أي فرد من عيله نوت 10 يخسر بفرق ملحوظ.الحسنة الوحيدة هنا مستشعر التقارب .. هاردوير وسريع وشغال بدون ولا غلطة .. فيها ايه يا شاومي لو كل موبايلاتك كده ؟الـWi Fi كويس مفيهوش اي مشاكل .. وشبكات الإتصال كمان كويسة جدا في الجهاز ده مقابلتنيش فيه مشاكل.البطارية :-البطارية هنا 5000 مللي أمبير .. بتقعد فتره محترمه حتى مع تشغيل الـ90 هيرتز هتوصل لـ8 ساعات مستريح وديه حاجة كويسة جدا.ولكن الشاحن المرفق 22.5 واط بيشحن بقدره فعليه 18 واط فقط في حوالي ساعتين ودي مش متعودين عليها من شاومي لان نوت 10 العادي معاه شاحن 33 واط وبيشحن أسرع!الكاميرات :-الكاميرات .. الخلفية ثلاثية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.8 والتانية ماكرو والتالتة عزل .. ومفيش Ultra Wide .. السيلفي 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0.اسلوب المعالجة في نوت 10 5G أحسن شوية من نوت 10 العادي في الصور اللي فيها اضاءات .. بس اللي ملحوظ في الإضاءات الداخلية ان التفاصيل في الـ5G أقل شوية من العادي.فا متخليش رقم الكاميرا يخدعك .. علشان كده دائمًا بنعمل مقارنات لأي كاميرا موبايل بجربه علشان أحكم عليها صح.وعلى فكرة .. لما كنت بشوف الصور على الموبايلات شاشة الـ5G كانت مبينه ان الصور أوحش بكتير من الحقيقي .. علشان نوت 10 5G شاشته IPS LCD والعادي AMOLED .. و لكن لما حطيت الصور على الـPC لاقيت الفرق مش جوهري زي ما كنت شايف على شاشات الموبايلات.بالنسبة للسيلفي فا هو في الإضاءه العالية مش فارق كتير عن نوت 10 العادي .. لكن لما الإضاءه بتقل الفرق بيبان .. وشخصيًا شايف نوت 10 5G مش أحسن إختيار تمامًا في الكاميرات.موبايل نوت 10 5G بيدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p مع 30 فريم في الثانية وده اخره .. للأسف مفيش 4K .. ومفيش ثبات إلكتروني للأسف.سعر Redmi Note 10 5G :-الموبايل بيجي بـ3 نسخ :-مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3000 جنيةمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3500 جنيةمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 3700 جنيةالموبايل بيدعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا!الرأي النهائي :-مميزات Redmi Note 10 5G :-شبكة 5G هنقدر نستغلها لما تبقى متاحة في مصرأداء ممتاز جدًا في الفئة السعرية ديدعم مستشعر الـNFCعيوب Redmi Note 10 5G :-شاشة مش الأفضل إطلاقًاصوت Mono عاديسرعة شحن بطيئةكاميرات مش الأفضل في الفئة السعرية ديالموبايل موجه لإنه يستعرض ميزة الـ5G بس مش أكتر حاليًا .. في الفئة السعرية دي مش منطقي تروحله وتسيب Redmi Note 10 العادي بمواصفات أقوى بفرق واضح وبنفس السعر تقريبًا.