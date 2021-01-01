

طرح هاتف Nokia G20 الجديد بشكل رسمي في مصر ! طرح هاتف Nokia G20 الجديد بشكل رسمي في مصر !

قامت شركة نوكيا في السوق المصري بالكشف الرسمي عن هاتفها الإقتصادي الجديد هاتف Nokia G20 الذي تم طرحه في الخارج منذ فتره، حيث تم الكشف عنه في الخارج من خلال مؤتمر ضخم يُعد أكبر المؤتمرات التي عقدتها شركة نوكيا لهواتفها حتى الأن، وتم فيها الكشف عن 6 هواتف من فئات سعرية مُختلفة.



مواصفات Nokia G20 :-

وزن 197 جرام

أبعاد الهاتف 164.9x76x9.2 مم

الهاتف مقاوم لطرطشة الماء الخفيفة

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا

شاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع معدل كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض الشاشة 20:9 والشاشة ليست كاملة بتصميم الثقب فالسيلفي متواجد في نوتش Water Drop في الأعلى



معالج ميدياتك Helio G35 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Cortex A53 بتردد 2.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو PowerVR GE8320

نظام تشغيل Android 11 بالواجهة الخام بدون إضافات

مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 5 ميجا بيكسل وهي Ultra Wide للتصوير العريض والثالثة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5050 مللي امبير وتدعم الشحن بقوة تصل الى 10 وات عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأبيض والأزرقتم طرح هاتف Nokia G20 في السوق المصري من خلال نسخة واحدة فقط بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام وبلونين الأزرق الغامق والأبيض، والهاتف مُتاح للبيع بالفعل بسعر رسمي 2750 جنية مصري.هاتف نوكيا G20 الجديد يأتي ليُقدم الخامات المُعتادة مع شكل التصميم الذي تبنته نوكيا منذ فترة كبيرة جدًا ورأيناه في أخر هواتفها في مصر وهو Nokia 5.4، يعتبر تصميم مُختلف، اما بالنسبة للشاشة فهي ليست الأفضل لكن يُمكن تقبلها، تتفوق عليها شاشة Redmi 9T في هذه الفئة السعرية.اما بالنسبة للأداء فالمعالج المتواجد هنا لا يُقدم أداء جيد في هذه الفئة السعرية إطلاقًا، يتفوق عليه هاتف Realme C25 الذي تم طرحه مؤخرًا في السوق المصري بشكل كبير، كما يتفوق عليه Nokia 5.3 القديم الذي يعتبر بنفس السعر حاليًا، لكن المُميز في الهاتف هو الـ4 جيجا رام مع الواجهة الخام الخفيفة ومساحة التخزين الكبيرة.بالنسبة للبطارية فهي كبيرة لكنها لا تدعم الشحن السريع، لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية، اما عن الكاميرات فهي جيدة كأرقام وكوظائف، كما يأتي الهاتف مع بصمة إصبع على زِر الباور وليست في الظهر، الهاتف مقبول كتجربة عامة لكنه ليس الأقوى من حيث الأداء او الشاشة في هذه الفئة.