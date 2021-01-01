

إمكانات جبارة.. تسريبات تكشف تحفة وان بلس القادم OnePlus Nord N200 5G إمكانات جبارة.. تسريبات تكشف تحفة وان بلس القادم OnePlus Nord N200 5G

كشفت تسريبات صور وعدد من مواصفات هاتف OnePlus Nord N200 الذي تستعد شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، حيث سيقدم الهاتف مواصفات جبارة بسعر مناسب في إطار استراتجية الشركة لإطلاق هواتف للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus Nord N200 5G قد تم تسريب مواصفاته الرئيسية على قاعدة بيانات Geekbench ، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



وسيأتي هاتف OnePlus Nord N200 5Gمن وان بلس يأتى بشاشة بقياس 6.49 بوصة ، من نوع LCD، بجودة FHD +، وبمعدل سرعة تحديث 90 هرتزفي الثانية، وبمستشعر للبصمة تحت الشاشة.

قد يعجبك أيضا...

وسيقدم هاتف OnePlus Nord N200 5G من شركة وان بلس على 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية ، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرا السيلفى ستكون بدقة 16 ميجا بيكسل.ويعمل هاتف OnePlus Nord N200 5G بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480 SoC، من شركة كوالكوم الأمريكية للفئة المتوسطة، مع بطارية 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 18 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.ويأتى هاتف OnePlus Nord N200 5G بنسخة 64/ 4 جيجا بايت للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية مع فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 256 جيجابايت، و نظام التشغيل أندرويد 11 ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 .