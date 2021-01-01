

أحدث أسعار الموبايلات في الأسواق ..فيديو أحدث أسعار الموبايلات في الأسواق ..فيديو

رصدت عدسة صدي البلد أحدث أسعار التليفونات المحمولة والساعات الذكية والسماعات اللاسلكية في السوق وحركة البيع والشراء خصوصا في شارع عبد العزيز بوسط البلد"، الذي يعد مركز رئيسيا لتجارة الهواتف المحمولة وكل ما يرتبط بها.







ويقول علي القاضي مدير احد محلات التليفونات المحمولة بوسط البلد، إن هناك اقبالا ملحوظا في الفترة الحالية علي تليفونات اوبو، بينما أكثر الموديلات انتشارا بالاسواق في الفترة الحالية هو شاومي.

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وأوضح أن أحدث تليفون في الاسواق حاليا هو ريدمي 8 وال 8 برو وهو رام 8 جيجا ومساحة تخزينية 128 جيجا والبرسسور عالي جدا وبسعر 5300 جنيه وجهاز ريدمي سي 11 وهو 3 جيجا رام ومساحة تخزينية 32 جيجا وبسعر 200 جنيه .واضاف القاضي أن من افضل التليفونات حاليا شاومي نون 10، 4 جيجا ومساحة تخزينية 128 جيجا بسعر 3350 جنيها واوبو ايه 54 وسامسونج ايه 32 وهو 6 جيجا رام ومساحة تخزينية 128 جيجا بسعر 3800 جنيه، مشيرا إلى أن اسعار شاومي غير مستقرة، مضيفا ان حركة البيع والشراء ضعيفة جدا مقارنة بفترات سابقة.من جانبه أوضح إسلام احمد احد بائعي اكسسوارات التليفونان المحمولة ان حركة البيع كبيرة جدا في الفترة الحالية علي الساعات الذكية مقارنة بالفترات السابقة ومن افضل هذه الساعات هواوي والتي تبدأ بسعر 1600 جنيه لتصل الي 5500 جنيه وبالنسبة للساعات المقلدة تبدأ من 300 جنيها وتبدأ اسعار البندات التقليد من 22 جنيها والاصلية تبدأ من 300 جنيه.وأشار احمد إلى أن السمعات اللاسلكية تشهد اقبالا في الفترة الحالية بشكل كبير جدا ومن أفضل الأنواع ايربوتس ابل ثم يليها هواواوي ثم هونر وتأتي في الفئة المتوسطة شاومي وتبدأ من 300 جنيه ويوجد المقلد من هذه السماعات والتي تبدأ اسعارها من 100 جنيه.