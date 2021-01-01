

قريبا.. إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من هونر قريبا.. إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من هونر

يزاد التنافس كل يوم بين عمالقة الهواتف الذكية فى العمل على ترقية منتجاتها، فـ بعد كل من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وجوجل وأبو، هناك تقرير جديد يقول بأن شركة هونر الصينية الرائدة تعمل على إصدار هاتف ذكي جديد قابل للطي.







وبحسب موقع "Phonearena" فقد كشفت أحدث التقارير من أن شركة هونر تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي لها قابل للطي بشاشة قابلة للطي أيضاً فى وقت ما من العام القادم، كما تتطلع هونر فى منافسة هاتفها القادم لهاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 3.

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وسيكون الهاتف الذكي من هونور هو أولى خطوات الشركة فى إصدار هاتف ذكي قابل للطي، كما أنه سيتم إصداره وتطويرة بشكل مستقل، حيث لم تعد هونر تابعه لشركة هواوي، حيث لا يمكن لـ هونر استعارة التقنية المستخدمة فى هاتف هواوي القابل للطي والمعرف باسم Mate X2.كما تشير التقارير إلى أن هونر تعتزم أن يكون الإعلان الرسمي فى النصف الأول من عام 2022، كما أنها ستتبع عن قرب جمبع المنتجات الذكية القابلة للطي التي سبقتها من جوجل، أوبو، فيفو وشاومي المتوقع إطلاقها بداية العام المقبل 2021.لا يُعرف الكثير حول هاتف هونر القام، لكن التقارير تقول بأن الشركة سوف تستخدم شاشات قابلة للطي من موردي Boe و visionox الشركات الصبنية الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم التسويق له تحت اسم "Honor Magic Fold".وتخطط هونر أن ينافس هاتفها القام القابل للطي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بدلا من هاتف سامسونج الأخر Galaxy Z Flip 3 الأرخص، والمقرر الإعلان عنهما مطلع أغسطس القادم.