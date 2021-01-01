

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y53s مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y53s

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة فيفو عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة تحت مسمى Vivo Y53s مع مواصفات ممتازة للغاية تجعله أفضل بكثير من الهاتف vivo Y53 الذي تم إطلاقه في عام 2017، حيث يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويضم شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وبطارية كبيرة تعمل لأطول فترة ممكنة وكاميرات جيدة للغاية بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y53s.



مواصفات الهاتف

الهاتف Vivo Y53s يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.58 بوصة ودقتها 2408×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G بجانب معالج رسوميات Adreno 619 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.





يحتوي هذا الهاتف على كاميراتين في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بجانب فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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Vivo Y53s يضم كذلك بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانبسعر الهاتف Vivo Y53sيبدأ سعر الهاتف Vivo Y53s من 281 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 312 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.