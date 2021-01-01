

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الأفضل من نوكيا Nokia XR20 تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الأفضل من نوكيا Nokia XR20

كشفت تسريبات مواصفات هاتف نوكيا القادم Nokia XR20 والذي يأتي مع عدد من المواصفات القوية أبرزها المعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى دعم الهاتف لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.







وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف نوكيا Nokia XR20 سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف نوكيا Nokia XR20 ، بكامير خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.وسيعمل هاتف نوكيا Nokia XR20 بمعالج من نوع Snapdragon 480 للفئة المتوسطة من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، و3 سنوات من التحديثات الأمنية والفنية المستمرة للحماية من الثغرات والاختراق.كما أنه من المتوقع أن يتفوق على سابقه هاتف Nokia X20 ، وسيتوفر بسعر أغلى نسبيا من هواتف Nokia X10 و X20 ، وسيتم إطلاقه نهاية شهر يونيو الحالي أو شهر يوليو القادم.