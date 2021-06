10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر 10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

استطاعت عدد من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا أن تتفوق على نفسها، وتنال إعجاب المستخدمين وتحقق مبيعات هائلة، بعد طرحها فى الأسواق، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين لتتصدر التريند هذا الشهر.



وحسب موقع "Gsmarena" التقني، هناك 10 هواتف ذكية هى الأكثر مبيعا وتحتل التريند لهذا الشهر، وحققت مبيعات هائلة منذ إطلاقها ولا تزال مستمرة في تحقيق المبيعات العالمية، منها هواتف بسعر مناسب إلى جانب إمكاناتها الخارقة.



1- هاتف OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 5G improves battery, camera and price - GSMArena.com news

حقق هاتف OnePlus Nord CE من شركة وان بلس الصينية مبيعات هائلة جعلته الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم في الربع الأول من العام الحالي 2021 ، بفارق كبير عن باقي الهواتف الذكية الأخرى بما فيها هواتف آبل الرائدة، لتصبح الهواتف الذكية التي تحتل التريند هذا الشهر.

يأتي هاتف OnePlus Nord CE بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 750G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 4 و6 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11، كما سيحتوى على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C..2- هاتف Redmi Note 10 Proسعر و مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 Pro - عيوب و مميزات شاومي ريدمي نوت 10 بروومن ضمن الهواتف الذكية التي تحتل التريند هذا الشهر يأتي هاتف Redmi Note 10 Pro ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض FHD +، بمعدا تحدث 90 هرتز فى الثانية، ويحتوي الجزء الخلفي على كاميرا ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، ويعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 700 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحتوي على بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، وسيعمل الجهاز بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.3- هاتفXiaomi Redmi Note 10سعر و مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 - مميزات و عيوب شاومي ريدمي نوت 10 - موبيزليأتي هاتف Redmi Note 10 بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 مجابكسل، حتى استطاع أن يكون من ضمن الهواتف الذكية التي تحتل التريند هذا الشهر ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 678، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.4- هاتف Xiaomi poco x3 proPoco X3 Pro, Poco F3 launched with 120Hz display, 48MP primary camera: Specs, features and everything to know - The Financial Expressومن ضمن أفضل الهواتف الذكية يأتي هاتف xiaomi poco x3 pro بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع snapdragon 860 تكنولوجيا 7 نانو، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5160 مللي أمبير.5- هاتف Xiaomi poco m3 pro 5GPoco M3 Pro 5G Price in India Tipped for 6GB + 128GB Storage Model Ahead of June 8 Launch | Technology Newsيأتي هاتف Xiaomi poco m3 pro 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من ميديا تيك نوع dimensity 700 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير.6- هاتف Samsung Galaxy S21 UltraSamsung Galaxy S21 Extremely might are available in 5 color variants together with a brown color choice: Report- Know-how Information, Alenz - Alenzيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، مع 4 كاميرات الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3 ، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتم تشغيل هاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888.7- هاتف Samsung Galaxy A52Samsung Galaxy A52 and Galaxy A72 India Launch Tipped for March, Galaxy A52 5G May Come With Snapdragon 750G | Technology Newsيمتاز هاتف Galaxy A52 4G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.8- هاتف XIAOMI POCO F3Poco F3 GT India Launch Tipped, Could Be Rebranded Redmi K40 Game Enhanced Edition | Technology Newsيأتي هاتف XIAOMI POCO F3 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من ميديا تيك نوع snapdragon 870 تكنولوجيا 7 نانو، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 4520 مللي أمبير.9- هاتف Samsung Galaxy A12سعر ومواصفات سامسونج Samsung Galaxy A12 عيوب مميزات | موبي زونيأتي هاتف Galaxy A12 بشاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD +، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio P35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، كما يتمتع بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها عبر منفذ USB-C حتى 15 واط.10- هاتف iPhone 12 Pro MaxApple's iPhone 12: First Impressions of the New 12, 12 Pro, 12 Pro Max and 12 Mini - WSJيعمل هاتف iPhone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic معالج سداسي النواة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K .