يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air

صورة الخبر: يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air
يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air

تستعد أبل قريبا للكشف عن جهاز iPad mini6 ، حيث كشفت حدث التسريبات أن الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini يأتي بنفس تصميم iPad Air.

تصميم iPad mini :

كشفت كثير من التقارير السابقة عن خطط ابل لدعم iPad mini 6 هذا العام بتصميم جديد، وتؤكد التسريبات أن تصميم iPad mini 6 يشابه جهاز iPad Air للعام 2020 مع حجم أصغر، حيث يختفي الزر الرئيسي من تصميم الجهاز لذا يأتي الجهاز بحواف مميزة بتصميم أنحف.


ويأتي الجهاز بنفس التصميم المسطح للحواف الذي يميز جهاز iPad Air، بينما تأتي تقنية إستشعار البصمة في زر التشغيل الرئيسي.


ومن المنتظر أن توفر أبل تحسينات في المكبرات الصوتية، كما تستبدل ابل موصل Lightning في الجهاز بمنفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini بألوان الفضي، والأسود، والذهبي.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59454

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager