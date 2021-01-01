مواصفات الإصدار التجريبي الثاني من Android 12 لهواتف Pixel

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مواصفات الإصدار التجريبي الثاني من Android 12 لهواتف Pixel

بعد شهر من إطلاق أول إصدار تجريبي من Android 12، قامت شركة جوجل بإطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل الجديد لمستخدمي هواتف Pixel، وهذا التحديث الجديد يجلب معه بعض مميزات الخصوصية التي تم الإعلان عنها للإصدار النهائي أثناء الإعلان الرسمي.

ووفقا لبعض الأشخاص الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار على Google Pixel 5 فتم تحسين واجهة المستخدم مع إضافة المزيد من التباين عبر الواجهة لتصبح أفضل بصريا، وأيضا تم تحديث شريط تمرير الحجم الضخم من الإصدار الأول ليبدو أقل سخافة نتوقع أن تواصل Google تعديل الواجهة طوال فترة الإصدار التجريبي لنظام Android 12.

لوحة معلومات الخصوصية أصبحت عبارة عن شاشة نظرة عامة تعرض لك المعلومات التي تم الوصول إليها والتطبيقات التي قمت بتشغيلها مؤخرا كما أنه سيعرض لك الجدول الزمني لكل مرة يطلب فيها التطبيق تحديد الموقع، بالإضافة إلى أن الإصدار التجريبي الثاني من Android 12 سيجلب معه ميزة Quick Toggles التي تتيح لك إمكانية تعطيل البرامج من الوصول إلى الميكروفونات أو الكاميرات وأيضا ستتمكن من رؤية المؤشرات في شريط الحالة أثناء قيام التطبيق بالتقاط الصوت أو الفيديو بشكل نشط.

وعلاوة على ذلك فإن هناك ميزة أخرى رائعة ستعرض لك إشعارا عندما يقوم التطبيق بنسخ المعلومات أو لصقها من وإلى الحافظة الخاصة بك وهذه الميزة ستكون مفيدة جدا للمستخدمين لأن هناك بعض التطبيقات بلصق معلوماتك المنسوخة مسبقًا لتوقع إدخال المعلومات في البحث وبمجرد تشغيل هذه الميزة ستظهر لك التطبيقات التي تسحب بيانات الحافظة دون اذن.

المصدر: قل ودل

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