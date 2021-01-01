مواصفات وأسعار هاتف Moto G Stylus 5G

بعد أن تم الكشف عن الهاتف Moto G Stylus في شهر يناير الماضي، أعلنت شركة موتورولا عن نسخة جديدة من هذا الهاتف تدعم شبكات الجيل الخامس تحت مسمى Moto G Stylus 5G مع مواصفات أكثر تقدما تجعله أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تدعم 5G والتي ظهرت خلال العام الجاري 2021، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G Stylus 5G.
مواصفات Moto G Stylus 5G
هذا الهاتف الجديد المزود بقلم push-pen مثل سلسلة الـNote من سامسونج، يصل مع تصميم مقاوم للماء وشاشة LTPS IPS LCD حجمها 6.8 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، والشاشة تحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن هناك 4 كاميرات على الواجهة الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسئولة عن استشعار معلومات العمق.
الهاتف Moto G Stylus 5G يأتي مع معالج تشغيل من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G ومعالج رسوميات من فئة Adreno 619 بجانب 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا.
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