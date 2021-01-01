

مواصفات وأسعار هاتف Moto G Stylus 5G مواصفات وأسعار هاتف Moto G Stylus 5G

بعد أن تم الكشف عن الهاتف Moto G Stylus في شهر يناير الماضي، أعلنت شركة موتورولا عن نسخة جديدة من هذا الهاتف تدعم شبكات الجيل الخامس تحت مسمى Moto G Stylus 5G مع مواصفات أكثر تقدما تجعله أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تدعم 5G والتي ظهرت خلال العام الجاري 2021، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G Stylus 5G.



مواصفات Moto G Stylus 5G

هذا الهاتف الجديد المزود بقلم push-pen مثل سلسلة الـNote من سامسونج، يصل مع تصميم مقاوم للماء وشاشة LTPS IPS LCD حجمها 6.8 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، والشاشة تحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن هناك 4 كاميرات على الواجهة الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسئولة عن استشعار معلومات العمق.



الهاتف Moto G Stylus 5G يأتي مع معالج تشغيل من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G ومعالج رسوميات من فئة Adreno 619 بجانب 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تحتوي على شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، كما أنه سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب وسيتميز أيضا بمنفذ مخصص لاحتواء ذاكرة التخزين الخارجية microSD وسيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Moto G Stylus 5Gالهاتف Moto G Stylus 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 13 يونيو بسعر يبلغ 399 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 256 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.