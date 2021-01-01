

مواصفات وأسعار الهاتف OnePlus Nord CE 5G مواصفات وأسعار الهاتف OnePlus Nord CE 5G

الهاتف OnePlus Nord CE 5G هو أحدث هاتف ذكي من شركة ون بلس، تم الإعلان عنه يوم 10 يونيو مع مواصفات ممتازة للغاية تتمثل في معالج قوي من Qualcomm يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وما يصل إلى 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 5G.



مواصفات هاتف Nord CE 5G

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.43 وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل بالإضافة إلى أن الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الواجهة اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والهاتف OnePlus Nord CE 5G يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو.



الهاتف OnePlus Nord CE 5G يأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 750G 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OxygenOS 11 بالإضافة إلى أنه يتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

يتوفر هذا الهاتف مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (يمكن شحن 70% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط)، وبخصوص المميزات فتتمثل في دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ودعم مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت وخاصية NFC.

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سعر الهاتف OnePlus Nord CE 5Gالهاتف OnePlus Nord CE 5G يباع بسعر يبدأ من 362 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر 398 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 485 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.