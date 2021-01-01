

للمرة الأولى.. تسريبات تكشف أحجام شاشات هواتف Galaxy S22 من سامسونج للمرة الأولى.. تسريبات تكشف أحجام شاشات هواتف Galaxy S22 من سامسونج

كشفت تسريبات للمرة الأولى أحجام شاشات هواتف Galaxy S22 الرائدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والتي ستكون خليفة لهواتفGalaxy S21 حيث إن الهواتف عبارة عن ثلاثة هواتف هي : Galaxy S22 و+ Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra .



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy S22 من سامسونج سيأتي بشاشة قياس 6.1 بوصة، أما هاتف + Galaxy S22 فسيكون حجم شاشته 6.66 بوصة، وبالنسبة لهاتف Galaxy S22 Ultra فستبلغ شاشته 6.81 ، حيث يعتبر حجم الشاشة لهذه الهواتف أصغر من سابقتها.وبالنسبة لجودة شاشات هواتف Galaxy S22 من سامسونج فستكون+ WQHD ، كما ستتفوق الكاميرات حيث ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليا في الهواتف الذكية.



وستحصل هواتف Galaxy S22 على أفضل معالج من شركة سامسونج والذي سيقدم أداء كبيرا حيث سيكون أول معالج يتم استخدامه في الهواتف، حيث سيتفوق علي Exynos 2100.

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وكانت تسريبات قد كشفت عن سعر هاتف Galaxy S21 FE النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S21 ، والذى سيتوفر بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث سيتراوح سعر الهاتف من حوالي 630 إلي 720 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ما بين 10 آلاف و 11 ألف جنيه مصري، كما أنه من المتوقع أن يتم إصداره في أغسطس القادم.