بسعر مفاجأة .. موتورولا تطلق هاتف Moto G Stylus

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بسعر مفاجأة .. موتورولا تطلق هاتف Moto G Stylus

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن العديد الهواتف التي تتمتع بإمكانيات 5G، حيث أصبحت سلسلة G Stylus للعام الحالي 2021، والمميزة بالقلم الإلكتروني تمتلك رسميا إصدارا خاص يعمل بشبكات الجيل الخامس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، انطلق هاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 5G، في السوق الأمريكية والذي سيصبح متاحا للبيع بشكل رسمي بدءا من 14 يونيو المقبل، بسعر حوالي 399 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري).

ويحتوي هاتف موتورولا الرائد ذو القلم الإلكتروني Moto G Stylus 5G، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تحتوي نوتش على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، يمكنك استخدام القلم الإلكتروني المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة.

ويدعم هاتف Moto G Stylus شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

وجاء هاتف موتورولا Moto G Stylus، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائق العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في الجهة الأمامية، توجد كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف Moto G Stylus، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويضم الجهاز منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

المصدر: صدى البلد

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