

المواصفات الكاملة.. تسريبات تكشف أهم ميزات هاتف سامسونج Galaxy M32 المواصفات الكاملة.. تسريبات تكشف أهم ميزات هاتف سامسونج Galaxy M32

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الرائد الجديد جلاكسي M32، والذى من المتوقع أن يظهر قريبًا لأول مرة في الهند.







وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات الأخيرة العديد من المعلومات حول مواصفات هاتف Galaxy M32 القادم من سامسونج، من خلال صورة رسمية شاركتها صفحة Samsung Mobile Press الهندي توضح بشكل كامل تصميم الهاتف المرتقب.

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سيأتي هاتف سامسونج Galaxy M32، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، بالإضافة لنوتش على شكل حرف U لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.ومن المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy M32، بواسطة معالج ميديا تيك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وسيحزم هاتف Galaxy M32، بطارية 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل الجهاز بواجهة المستخدم OneUI، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويحتوي الجزء الخلفي، من هاتف سامسونج Galaxy M32، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، كما سيحتوي أيضا على مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجابيكسل.من المتوقع أن ينطلق هاتف سامسونج Galaxy M32، الذي يزن 196 جراما، بالسوق الهندي بخيارين لونين هما الأسود والأزرق.