

فيتبيت تطلق سوار تعقب نشاط ونوم الأطفال Ace 3 Special Edition: Minions فيتبيت تطلق سوار تعقب نشاط ونوم الأطفال Ace 3 Special Edition: Minions

أطلقت شركة فيتبيت “Fitbit” سوار اللياقة البدنية Ace 3 Special Edition: Minions الذي يساعد في تعقب نشاط ونوم الأطفال من سن 6 أعوام فما فوق ليمنحهم أسلوب حياة نشط وصحي مع باقي أفراد العائلة، ويأتي هذا الإصدار مستوحى من شخصيات فيلم الرسوم المتحركة الشهير Minions.



يُعد سوار Ace 3 Special Edition: Minions أحدث إصدارات فيتبيت من سلسلة سوارات Ace الذكية المخصصة لتعقب نشاط ونوم الأطفال، ويوفر معه مزايا مثل التنبيهات كل ساعة لمواصلة الحركة والتذكير بنسبة تحقيق أهداف الأنشطة البدنية، والعديد من اقتراحات ممارسة الرياضة من سباحة ومشي. كما يمتاز بتصميم مقاوم للماء، مع بطارية تدوم لثمانية أيام وفقًا للشركة.



ويحوي السوار ساعة تفاعلية وأحزمة مستوحاة من شخصيات مينيينز، بالإضافة إلى الخلفيات النشطة المستوحاة من هذه الشخصيات، على أن تتوفر قريبًا ضمن نطاق الأسعار المقبولة لأجهزة Fitbit Ace 3.

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وتعليقًا على ذلك، قال أليسون روس باورز، الرئيس العالمي للشراكات الاستراتيجية لشركة فيتبيت في جوجل: “تحظى سوارات تعقب النشاط والنوم Ace بإعجاب الأهل والأطفال بفضل مزاياها التفاعلية التي تحفز الأطفال على الحركة والنشاط واعتماد أسلوب حياة صحي. وتضفي التصاميم المستوحاة من فيلم مينيينز لشركة إليمونيشن مظهرًا مرحًا على سلسلة سوارات Ace، فضلًا عن تعزيز الشخصية المميزة التي توفرها أجهزة فيتبيت للعائلات والأطفال، وتحفيزهم على مواصلة الحركة وقضاء أوقات ممتعة مع شخصيات أفلامهم المفضلة”.سيتوفر سوار فيتبيت Ace 3 Special Edition: Minions حول العالم بلون Despicable Blue الأزرق و Mischief Black الأسود، وسيتاح بسعر يبدأ من 389 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية. كما ستتوفر أحزمة إضافية من السيليكون بنقوش مينيينز والمتوافقة مع جميع سوارات Ace 3 الأساسية أو الجديدة بسعر 169 ريال سعودي.يُشار أنه يمكن للأهل إنشاء حساب فيتبيت مخصص للعائلة في تطبيق فيتبيت “Fitbit” للتحكم بإعدادات الخصوصية والحماية، والتي يوصى بها للأطفال بعمر 12 سنة أو أقل، حيث يتيح الحساب العائلي للأهل الاطلاع على نشاط أبنائهم بسهولة، والإشراف على تجربتهم، بجانب قبول طلبات الصداقة التي تصلهم بكل سلاسة.