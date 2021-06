مواصفات وأسعار هاتف Nokia C01 Plus مواصفات وأسعار هاتف Nokia C01 Plus

الآن وبدون أي مقدمات، كشفت شركة نوكيا عن أحدث هاتف ذكي لها تحت مسمى Nokia C01 Plus مع مواصفات اقتصادية رائعة وسعر رخيص للغاية لا يتخطى 90 دولارا، حيث يأتي مع معالج ثماني النواة ويعمل بنظام Android 11 Go وإمكانية تركيب شريحتي اتصال ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن. وفيما يلي سعر ومواصفات الهاتف C01 Plus.



مواصفات الهاتف

هاتف Nokia C01 Plus يصل مع شاشة بإطار كبير من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة وبدقة 1440×720 بكسل، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر ومعالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 (Go edition) مع واجهة مستخدم نوكيا ويتوفر كذلك مع ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام.



هذا الهاتف الجديد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بنفس الدقة بالإضافة إلى أنه يضم فلاش LED على الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل، وبخصوص البطارية فيحتوي Nokia C01 Plus على بطارية قابلة للإزالة بسعة 3000 ملي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0.

وعلاوة على ذلك فإن الهاتف C01 Plus الجديد من نوكيا يتميز بمنفذ مخصص لاحتواء بطاقة microSD الخارجية وهذا يعني أنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في وقت واحد بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.سعر الهاتف Nokia C01 Plusسعر الهاتف Nokia C01 Plus يبلغ حوالي 90 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر الذي يضم 16 جيجا بايت مع 1 جيجا رام.