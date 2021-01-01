

هاتفك الأندرويد محمل بـ البرامج الضارة.. خطوات مهمة لتجنبها هاتفك الأندرويد محمل بـ البرامج الضارة.. خطوات مهمة لتجنبها

تتبع قائمة البرامج الضارة علي هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، مع عددا لا يحصى من التطبيقات الضارة التي يجذبها نظام التشغيل الأكثر شيوعا في العالم، حيث قد تكون قائمة البرامج الضارة علي هاتفك وانت لا تعلم بذلك مما يتسبب في إبطاء جهازك الباهظ الثمن.



تعرف علي البرامج الضارة علي هاتفك

تشير بعض العلامات إلى وجود البرامج الضارة علي هاتفك الذكي، والتي تدل على وجود التطبيقات الخبيثة تعمل في خلفية جهازك، يعد من أبرزها:



- نفاذ بطارية جهازك بسرعة: تستنفذ البرامج الضارة بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، نظرا لأنها تستهلك مقدار كبير من الطاقة لتعمل بشكل خفى في الخلفية مستهلكة الكثير من موارد الهاتف مما يؤثر بشكل كبير جدا على البطارية.

قد يعجبك أيضا...

- ظهور الإعلانات أو تطبيقات غير معروفة بشكل مفاجئ: تتمثل أحد أبرز العلامات على وجود البرامج الضارة على جهازك، هو وجود بعض التطبيقات أو الألعاب التي لم تقم بتثبيتها، إلى جانب الإعلانات المزعجة التي تظهر بشكل مفاجئ مما يدل على أن هاتفك ملئ بالفيروسات.خطوات لتجنب خطر البرامج الضارة علي هاتفكمن أجل حماية هاتفك من البرامج الضارة، تحث شركة جوجل مستخدمي نظامها التشغيلي على عدم تثبيت التطبيقات خارج متجر تطبيقات بلاي، إذ تقوم الشركة العالمية بإزالة التطبيقات الضارة من متجرها باستمرار.وذلك إلى جانب نظام حماية آمن Play Protect لفحص أكثر من 3 مليون تطبيق باستمرار، بحثا عن التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة.ولكن يمكنك اتباع بعض الخطوات لحماية هاتفك من التطبيقات والبرامج الضارة بدلا من الاعتماد على نظام حماية جوجل، وهي تتمثل في:1. قم بتثبيت التطبيقات فقط من خلال متجر جوجل بلاي، حيث أن التطبيقات الخارجية أو التي تقوم بتثبيتها من مصدر غير معروف لا تتمتع بحماية Google Play Protect.2. لحماية هاتفك الأندرويد من البرامج الضارة، ابدأ في قراءة التعليقات التي كتبها مستخدون آخرون تقييما لاستخدامهم أحد البرامج والتي تكون عادة سلبية مما يشير إلى أن هذا التطبيق مزيف أو محمل ببرامج ضارة.3. احرص دائما على قراءة الشروط والأحكام والاذونات الخاصة بالتطبيق قبل تنزيله، ففي بعض الأحيان قد تتطلب بعض التطبيقات الحصول على أذونات مخالفة لطبيعة عملها مثل إمكانية الوصول إلى الميكروفون والكاميرا.4. تجنب دائما تنزيل التطبيقات المكتوب اسمائها بلغة غير مفهومة أو تلك التي تعد بالحصول على خدمة مدفوعة باشتراك بشكل مجاني.5. عدم تثبيت أحد برامج مكافحة الفيروسات يجعل هاتفك الأندرويد عرضة للإصابة بالعديد من البرامج الضارة المحملة بالفيروسات طالما أن جهاز متصل بالإنترنت.