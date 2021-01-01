

ريلمي تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme GT 5G في الأسواق العالمية ريلمي تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme GT 5G في الأسواق العالمية

أعلنت شركة ريلمي الصينية موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme GT 5G في الأسواق العالمية، الثلاثاء القادم 15 يونيو، حيث سيتمتع الهاتف بسعر رخيص مقارنة بإمكاناته القوية.







وبحسب موقع Gsmarena فإن هاتف Realme GT 5G سيأتي بشاشة قياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED بمعدّل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، وبمستشعر للكاميرا تحت الشاشة.

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ويقدم هاتف Realme GT 5G ثلاث كاميرات خلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب تأتي الكاميرا الأساسية منها بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.وسيعمل هاتف Realme GT 5G بمعالج من نوع Snapdragon 888 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع ذاكرة عشوائية بدقة 8 جيجا بايت رام ، ومسساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت.ومن المحتمل أن يحتوي هاتف Realme GT 5G من ريلمي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.