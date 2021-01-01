

تجنبا لإيقاف الخط.. طريقة تحديث بيانات هاتفك المحمول تجنبا لإيقاف الخط.. طريقة تحديث بيانات هاتفك المحمول

خلال الساعات الماضية، تداولت المواقع الإخبارية قرار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة مخاطبة شركات المحمول لتحديث بيانات المشتركين بها، بعد انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير المعلوم بيانات مستخدميها.



وكشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات، ووقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة، ويأتى ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز، التي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.



وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات تحديث البيانات لخطوط المحمول عبر الشبكات المختلفة، وفقًا لخدمة العملاء في شركات المحمول، وذلك في السطور التالية..

قد يعجبك أيضا...

إذا كنت تمتلك الشريحة من فترة طويلة، فلابد أن بياناتك مسجلة لدى شركة المحمول، وكل ما تحتاج إليه، هو الاتصال بخدمة العملاء، وتأكيد البيانات الموجودة بالفعل لدي الشركة.في بعض الحالات يطلب منك التوجه إلى أقرب فرع لشريحة الهاتف، وبحوزتك بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم التأكد من البيانات، وتحديثها، في دقائق.ويهتم جهاز الاتصالات بتحديث بيانات المستخدمين بشكل دوري، وعرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز.وحول جهود الجهاز في مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول، قال الدكتور حسام عبد المولي، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، إن الجهاز يقوم بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذا على الطرق، ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات، ويتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.