

مواصفات وأسعار الهاتف Realme C25s مواصفات وأسعار الهاتف Realme C25s

أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme C25s مع مواصفات مشابهة للهاتف Realme C25 الذي تم الإعلان عنه في نهاية شهر مارس الماضي حيث يضم 3 كاميرات في الخلف وبطارية بسعة 6000 ملي أمبير وما يصل إلى 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام ولكن هناك ترقية على مستوى المعالج حيث يصل الهاتف الجديد مع معالج Mediatek Helio G85 بدلا من Helio G70 الموجود في الهاتف الذكي السابق ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Realme C25s.



مواصفات ريلمي سي 25 إس



تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن الهاتف Realme C25s يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 30 أو 60 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.

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يحتوي الهاتف Realme C25s على معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 ويحتوي كذلك على معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بجانب 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة الداخلية أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام كما أنه يعمل بنظام Androdi 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.الهاتف ريلمي سي 25 إس يتوفر مع بطارية بسعة 6000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط وتدعم أيضا تقنية الشحن العكسي، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يتميز بمنفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Realme C25sسعر الهاتف Realme C25s يبدأ من 137 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.ويصل إلى 150 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.