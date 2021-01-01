مواصفات وأسعار الهاتف Realme C25s

أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme C25s مع مواصفات مشابهة للهاتف Realme C25 الذي تم الإعلان عنه في نهاية شهر مارس الماضي حيث يضم 3 كاميرات في الخلف وبطارية بسعة 6000 ملي أمبير وما يصل إلى 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام ولكن هناك ترقية على مستوى المعالج حيث يصل الهاتف الجديد مع معالج Mediatek Helio G85 بدلا من Helio G70 الموجود في الهاتف الذكي السابق ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Realme C25s.
مواصفات ريلمي سي 25 إس
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن الهاتف Realme C25s يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 30 أو 60 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.
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