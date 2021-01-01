تسريب مواصفات وأسعار الهاتف Samsung Galaxy S21 FE

في الآونة الأخيرة أكدت شركة سامسونج أنها تعمل حاليا على الهاتف Samsung Galaxy S21 FE ليكون خامس الهواتف في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات وأسعار هذا الهاتف القادم حيث سيصل مع مواصفات رائدة وسعر قد يكون مرتفعا نوعا ما ولكن هذه ما زالت تسريبات ولم تعلن الشركة عن أي شيء بخصوص مواصفات هذا الهاتف، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على أبرز ما جاء في هذا التسريب.
مواصفات Galaxy S21 FE
وفقا لهذا التسريب الجديد فإن هذا الهاتف سيصل مع شاشة Super AMOLED تدعم خاصية Always-on display حجمها 6.41 بوصة بدقة 2400×1080 وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف Samsung Galaxy S21 FE سيتوفر مع معالج ثماني Qualcomm Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.
الهاتف Samsung Galaxy S21 FE سيتضمن 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 كما أن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وسيدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.
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