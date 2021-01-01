

آبل تعلن رسمياً عن نظام iOS 15 آبل تعلن رسمياً عن نظام iOS 15

آبل كشفت منذ قليل عن iOS 15 ويجلب التحديث عدد من المميزات الجديدة منها على FaceTime وهي مشاركة شاشة الهاتف مع المتحدثين معك ومشاركة الموسيقى مع الشخص الذي تتحدث معه وإضافة وضعية العزل لخلفية المتصلين وستوفر آبل إمكانية إنضمام مستخدمين أندرويد إلى محادثات FaceTime عن طريق الويب.







أيضاً كشفت الشركة عن ميزة جديدة في تنبيهات النظام مع iOS 15 تُدعى Notification Summary وهي ستقوم بترتيب التنبيهات التي تأتي لك على حسب أولوياتها بالنسبة لك والأكثر أهمية وفقاً لإستخدامك للهاتف سيكون في المقدمة مع تكبير هذا التنبيه.

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أيضاً آبل ستقوم بإضافة صور الأشخاص للتنبيهات بحيث إذا أتى لك تنبيه لشخص من تطبيق يضع صورته فيه ستظهر لك الصورة وتم إضافة وضعية Focus للتنبيهات بحيث تستطيع إختيار العمل ويكون التركيز على تنبيهات العمل فقط وكتم باقي التنبيهات.كذلك كشفت آبل عن ميزة Live Text في تطبيق الصور وهي ستُمكنك من إستخراج النصوص من الصور مثل ميزة Google Lens وأيضاً أصبح بإمكانك إضافة موسيقى من تطبيق Apple Music للذكريات في تطبيق الصور وأصبح بإمكانك البحث عن الصور من خلال Spotlight وتستطيع البحث بالأماكن أو اسماء الأشخاص.آبل كذلك قامت بإعادة تصميم تطبيق الطقس وقامت بإدخال تعديلات على تطبيق الخرائط مثل تحسين ميزة التنقل في الأماكن وأصبح يظهر المكان بشكل فعلي مثل تطبيق Google Maps.وفي الولايات المتحدة أصبح بإمكانك إضافة البطاقة الشخصية أو جواز السفر لتطبيق Apple Wallet بحيث تكون مشاركتهم مع أي جهة أمر أسهل. ومازالت لم تكشف آبل بعد عن الهواتف التي سيصل لها تحديث iOS 15.