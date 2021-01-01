أعلنت أبل، الاثنين، خططا لزيادة خصوصية المستخدمين والإبقاء على بياناتهم بعيدة عن متناول شركات أخرى، وأضافت خصائص تشمل مؤتمرات الفيديو الموسعة وتخزين بطاقات الهوية الحكومية الافتراضية على هواتف آيفون.
تأتي التغييرات في مؤتمر أبل السنوي العالمي لمطوري البرمجيات، الذين شكا بعضهم من سيطرة الشركة على التطبيقات التي يمكن أن تظهر على أجهزتها، وكذلك عمولتها التي تتراوح بين 15 و30 في المئة على المبيعات الرقمية.
ويسمح الكثير من الخصائص الجديدة للمستخدمين بحماية البيانات، وكذلك بأخذ صورة ضوئية من بطاقات هويتهم في الولايات الأميركية المشاركة وتشفيرها في محفظة المستخدم الرقمية، إلى جانب بطاقات الائتمان وبطاقات العبور في بعض المدن الأميركية.
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التعليقات على أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
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