

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف OnePlus Nord CE 5G تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف OnePlus Nord CE 5G

في الآونة الأخيرة أكدت شركة ون بلس أنها ستعلن رسميا عن الهاتف OnePlus Nord CE 5G يوم 10 يونيو، والآن ظهر تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف القادم حيث سيصل مع معالج قوي من Qualcomm يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و3 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبطارية متوسطة تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن في هذا المقال الجديد.



المواصفات الرئيسية للهاتف OnePlus Nord CE 5G

سيتوفر هذا الهاتف الجديد مع شاشة AMOLED حجمها 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن OnePlus Nord CE 5G سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق (مع العلم الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

سيتم تشغيل هاتف Nord CE 5G بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OxygenOS 11 بالإضافة إلى أنه سيتوفر للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.



بطارية الهاتف OnePlus Nord CE 5G ستصل بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط (يمكن شحن 70% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط)، والهاتف سيتميز بمستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة وسيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت بالإضافة إلى خاصية NFC.

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وبذلك نكون قد عرضنا عليكم أبرز ما جاء في هذا التسريب الجديد بخصوص الهاتف OnePlus Nord CE 5G الذي سيصل بشكل رسمي يوم 10 يوليو، لا تنسوا العودة إلينا في الوقت المحدد عندما يتم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف لتتعرفوا على المواصفات والأسعار الرسمية لهاتف Nord CE 5G.

