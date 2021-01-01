

تسريب مواصفات الهاتف Xiaomi Poco X3 GT تسريب مواصفات الهاتف Xiaomi Poco X3 GT

في شهر مارس الماضي أعلنت شركة شاومي عن الهاتفين Poco X3 وPoco X3 Pro والآن تستعد الشركة للإعلان عن عضو جديد لهذه السلسلة تحت مسمى Poco X3 GT وتم تأكيد ذلك بواسطة تسريب جديد كشف لنا عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف القادم والتي سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف Xiaomi Poco X3 GT الرئيسية

الهاتف القادم من شركة شاومي سيأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass Victus، والهاتف Poco X3 GT سيصل كذلك مع معالج من فئة MediaTek Dimensity 1100 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب نظام تشغيل Android 11 وواجهة مستخدم MIUI 12.5 بالإضافة إلى أنه سيتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.



سيتوفر الهاتف Xiaomi Poco X3 GT مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيضم فلاش LED مزدوجا وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وسيتوفر كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5.

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بطارية هذا الهاتف ستصل بسعة 5000 ملي أمبير وسيتم شحنها بنسبة 100% في أقل من 45 دقيقة وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بدقة 67 واط، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيتوفر مع دعم الحماية من الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53 وسيدعم أيضا زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو وخاصية NFC.