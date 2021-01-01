في شهر مارس الماضي أعلنت شركة شاومي عن الهاتفين Poco X3 وPoco X3 Pro والآن تستعد الشركة للإعلان عن عضو جديد لهذه السلسلة تحت مسمى Poco X3 GT وتم تأكيد ذلك بواسطة تسريب جديد كشف لنا عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف القادم والتي سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف Xiaomi Poco X3 GT الرئيسية
الهاتف القادم من شركة شاومي سيأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass Victus، والهاتف Poco X3 GT سيصل كذلك مع معالج من فئة MediaTek Dimensity 1100 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب نظام تشغيل Android 11 وواجهة مستخدم MIUI 12.5 بالإضافة إلى أنه سيتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
سيتوفر الهاتف Xiaomi Poco X3 GT مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيضم فلاش LED مزدوجا وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وسيتوفر كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب مواصفات الهاتف Xiaomi Poco X3 GT
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق