نيجيريا تكشف سبب حظرها موقع «تويتر»

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نيجيريا تكشف سبب حظرها موقع «تويتر»

كشفت نيجيريا صباح يوم الأحد، عن السبب الحقيقي وراء حظرها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة أن قرارها ليس متعلقا بتغريدة الرئيس محمد بوخاري وحدها.

وأوضحت الحكومة النيجيرية أن حظرها لموقع «تويتر» مؤقت وجاء نتيجة شكاوى أوسع نطاقا من حذف الشركة لتغريدة الرئيس محمد بوخاري، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأغلقت الشركة المشغلة للاتصالات الروابط المتبقية لـ«تويتر» بناء على أوامر حكومية السبت.

وقال جاربا شيهو، وهو أحد المتحدثين باسم بوخاري: «كانت هناك سلسلة من المشكلات مع منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا، حيث كان لانتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة من خلالها عواقب عنيفة في العالم الحقيقي».

وأضاف: «الشركة تفلت من المساءلة طوال الوقت».

المصدر: المصرى اليوم

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