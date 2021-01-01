كشفت نيجيريا صباح يوم الأحد، عن السبب الحقيقي وراء حظرها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة أن قرارها ليس متعلقا بتغريدة الرئيس محمد بوخاري وحدها.
وأوضحت الحكومة النيجيرية أن حظرها لموقع «تويتر» مؤقت وجاء نتيجة شكاوى أوسع نطاقا من حذف الشركة لتغريدة الرئيس محمد بوخاري، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأغلقت الشركة المشغلة للاتصالات الروابط المتبقية لـ«تويتر» بناء على أوامر حكومية السبت.
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التعليقات على نيجيريا تكشف سبب حظرها موقع «تويتر»
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