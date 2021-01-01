

فيفو تطلق حملتها الإعلانية الجديدة احتفالا بشراكتها الرسمية في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 فيفو تطلق حملتها الإعلانية الجديدة احتفالا بشراكتها الرسمية في بطولة كأس أمم أوروبا 2020

أطلقت شركة فيفو Vivo، بصفتها الشريك الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في بطولة كأس أمم أوروبا – EURO 2020، حملتها الإعلانية الجديدة “من أجل اللحظات الجميلة”.



تأتي الحملة في إطار حرص فيفو Vivo على أن يستمتع عشاق كرة القدم في كل مكان بكل لحظة أثناء البطولة.



هذا وتوجه العلامة التجارية منصتها الخاصة بالرعاية لتحقيق شغفها بتقديم تجارب متميزة لمستخدميها، سواء كان ذلك يعني التواصل افتراضياً مع الأصدقاء والعائلة والمشجعين الآخرين، أو إعطاء اهتمامهم الكامل للعبة، حتى لو كان ذلك يعني ترك الهاتف.

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في هذا الصدد، صرح سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في فيفو: “يتطلع الناس حول العالم لانطلاق هذه البطولة، ونريد الآن أكثر من أي وقت مضى أن نحتفل بروح اللعبة وأخلاقها الرياضية، فضلاً عن دعم المشجعين للاستمتاع بالتجربة لأقصى درجة”.تُبث هذه الحملة الإعلانية على شاشات التلفزيون في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والصين، كما تُنشر على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب حول العالم، وتظهر الحملة المشجعين يستمتعون باللحظات الجميلة ويلتقطون الصور ويشاركونها قبل بدء المباريات وبعد انتهائها وفي الاستراحة، مع التركيز على رسالة “ابتعد قليلاً عن هاتفك واستمتع بلحظات الحياة الجميلة”.ومن خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تسعى فيفو Vivo إلى الاتصال بالقاعدة العريضة لمستخدمي هواتفها الذكية، البالغ عددهم أكثر من 400 مليون شخص حول العالم وتعزيزها.وعقب سبارك ني: “بينما نتوسع بسرعة في أعمالنا العالمية، نحرص على أن نتواصل مع عملائنا من خلال اللحظات التي يستمتعون بها في الحياة، وتفتخر فيفو بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهدف التفاعل مع مشجعي كرة القدم في أرجاء العالم حيث أننا علامة تجارية تحرص على الاستثمار في الاهتمامات والميول المشتركة لدى مستخدمينا”.رؤية مشتركة لصنع تجارب لا تنسى مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدموشركة فيفو Vivo هي أول شريك يحصل على حقوق الرعاية للحفل الافتتاحي والختامي لبطولة كأس أمم أوروبا “EURO 2020 “، واللذان يقامان في 11 يونيو و11 يوليو 2021، إذ تعاونت العلامة التجارية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” لخلق تجربة استثنائية لملايين المشاهدين حول العالم، والذين سيتابعون بكل حرص فعاليات ومباريات البطولة.ومع عودة المشاهدين إلى المدرجات في أنحاء أوروبا، ستحد القيود المفروضة على السعة من تجارب المشجعين في المدرج وستختلف وفقاً للسياسات الاحترازية في كل دولة، ولذلك يهدف التعاون لزيادة التشجيع في المدرج من خلال إطلاق حملة vivoSuperTime#، حيث يشارك الناس حول العالم بالهتافات والتشجيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سيتم عرضها خلال الاحتفالات الختامية للبطولة.ومن جانبه، علق جاي لوران إبستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “تمد كرة القدم الملايين حول العالم بالسعادة، ولذلك فنحن سعداء بالتحالف مع شركة vivo لنخلق معاً تجربة استثنائية وفريدة لهؤلاء المشجعين الأوفياء، ونتطلع إلى منحهم الفرصة للحصول على ذكريات لا تنسى”.