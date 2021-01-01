خلال حدث الإعلان عن نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 قامت شركة هواوي بإزاحة الستار رسميا عن عدة أجهزة تعمل بنظام التشغيل الجديد بما في ذلك الساعة الذكية Huawei Watch 3 التي تأتي مع مواصفات جيدة للغاية تجعلها عبارة عن هاتف ذكي مصغر في يدك ولكن السعر مرتفع نوعا ما، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch 3.
مواصفات هواوي واتش 3
هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي مع هيكل الساعة مصنوع من الفولاذ عالي الجودة وظهر مصنوع من السيراميك بالإضافة إلى شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة وبدقة 466×466 بكسل ووجود طبقة حماية من الزجاج المقوى عليها كما أن الساعة مقاومة للماء بشهادة 5ATM وتأتي بأبعاد الارتفاع 46.2 × العرض 46.2 وسمك 12.15 ملم وتزن حوالي 54 جراما.
الساعة الذكية Huawei Watch 3 تعمل بنظام HarmonyOS 2.0 وتحتوي على 16 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و2 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بحيث يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات عليها مباشرة من دون اللجوء إلى هاتف ذكي وذلك من خلال متجر هواوي الرسمي AppGallery بالإضافة إلى أنها تدعم شريحة eSIM حتى توفر للمستخدمين إمكانية التعامل مع المكالمات وأيضا توفير اتصال بيانات 4G.
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