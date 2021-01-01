صناعة الهواتف المحمولة تواجه أزمات بسبب كورونا فى الصين وفيتنام وتايوان

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صورة الخبر: صناعة الهواتف المحمولة تواجه أزمات بسبب كورونا فى الصين وفيتنام وتايوان
صناعة الهواتف المحمولة تواجه أزمات بسبب كورونا فى الصين وفيتنام وتايوان

ستواجه صناعة الإلكترونيات فى عدد من دول العالم، أزمة حادة فى الإمدادات مع الصين وفيتنام وتايوان التى تأثرت بتفشى جديد لحالات Covid- 19، كما يقول التنفيذيون والخبراء فى الصناعة.

وسجلت مدينة قوانغتشو، مركز التصنيع والتصدير فى الصين وأكبر مقاطعاتها من حيث الناتج الاقتصادي، أول زيادة كبيرة فى الإصابات بعد مارس 2020، فيما تشهد فيتنام وتايوان أيضًا أول ارتفاع لهما فى حالات الإصابة بفيروس كوفيد، وفى الواقع، تم تعليق عمليات موردى Samsung Electronics و Apple Foxconn و Luxshare لمدة أسبوعين فى مايو فى فيتنام، بينما وضعت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى العالم (TSMC) التى تدير مسبكًا على مدار 24 ساعة، خطة للعمال للعمل فيها.

وقال الخبراء إنه إذا لم تسيطر هذه المراكز الأجنبية على الوضع، فإن إمدادات المواد الخام ستنخفض بشكل حاد فى يونيو، فقط عندما يتوقع أن ينتعش طلب المستهلكين، وذلك وفقًا لـ Tarun Pathak، مدير الأبحاث فى Counterpoint Research.

وقد خفضت شركات تتبع السوق الرائدة بالفعل التوقعات بشأن شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10 ٪ على الأقل هذا العام بسبب الموجة الثانية من Covid، وقال محللون إن نقصًا آخر فى الإمدادات أو الموجة الثالثة قد يضر بنمو السوق بشكل أكبر.

المصدر: اليوم السابع

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