تخلى حوالي 26٪ من مستخدمى أبل عن هواتف أيفون الخاصة بهم وانتقلوا إلى أندرويد العام الماضى بين الربع الأول والربع الثانى من عام 2020، حيث أصدرت أبل هذه البيانات كجزء من المعركة القانونية التى تخوضها مع شركة Epic Games المصنعة Fortnite لإثبات أن هذا الخيار موجود لمستخدمى الهواتف الذكية ومتجر التطبيقات.
ووفقًا لتقرير صادر عن Android Central، كشفت فرق أبحاث السوق فى أبل أن النسبة المئوية لمستخدمى أيفون الذين ينتقلون إلى أندرويد بين عامى 2019 و2020 تختلف كل ربع سنة، وخلال هذه الفترة، ربعًا بعد ربع، كانت النسبة المئوية لمستخدمى أيفون الذين ينتقلون إلى أندرويد 19٪ و14٪ و26٪ و26٪ و12٪ على التوالي.
وبالنظر إلى الأسعار المتزايدة لأجهزة أيفون، أبرزت البيانات أن الوباء تسبب فى بحث الناس عن بدائل أرخص لنظام أندرويد، وأيضًا، حدث التحول من أيفون إلى أندرويد قبل إطلاق سلسلة أيفون 12 الجديدة.
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التعليقات على أبل تكشف: معظم المستخدمين انتقلوا من هواتف أيفون لأندرويد خلال 2020
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