

أبل تكشف: معظم المستخدمين انتقلوا من هواتف أيفون لأندرويد خلال 2020 أبل تكشف: معظم المستخدمين انتقلوا من هواتف أيفون لأندرويد خلال 2020

تخلى حوالي 26٪ من مستخدمى أبل عن هواتف أيفون الخاصة بهم وانتقلوا إلى أندرويد العام الماضى بين الربع الأول والربع الثانى من عام 2020، حيث أصدرت أبل هذه البيانات كجزء من المعركة القانونية التى تخوضها مع شركة Epic Games المصنعة Fortnite لإثبات أن هذا الخيار موجود لمستخدمى الهواتف الذكية ومتجر التطبيقات.



ووفقًا لتقرير صادر عن Android Central، كشفت فرق أبحاث السوق فى أبل أن النسبة المئوية لمستخدمى أيفون الذين ينتقلون إلى أندرويد بين عامى 2019 و2020 تختلف كل ربع سنة، وخلال هذه الفترة، ربعًا بعد ربع، كانت النسبة المئوية لمستخدمى أيفون الذين ينتقلون إلى أندرويد 19٪ و14٪ و26٪ و26٪ و12٪ على التوالي.



وبالنظر إلى الأسعار المتزايدة لأجهزة أيفون، أبرزت البيانات أن الوباء تسبب فى بحث الناس عن بدائل أرخص لنظام أندرويد، وأيضًا، حدث التحول من أيفون إلى أندرويد قبل إطلاق سلسلة أيفون 12 الجديدة.

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وبعد أن قلنا إن شركة أبل تتمتع بولاء بنسبة 81 ٪ من مستخدمى أيفون فى المتوسط ، وكانت الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم هى طرازات أيفون 12 فى الربع الأول من عام 2021.وبالنسبة لأولئك غير المدركين، قامت Epic Games بجر شركة أبل إلى المحكمة بدعوى أن قواعد أبل غير تنافسية وغير عادلة مما تسبب فى خسارة فى الإيرادات، وقد طرحت أبل لعبة Fortnite من متجر التطبيقات بعد أن أضافت Epic Games نظام الدفع الخاص بها متجاوزًا أبل. تعنى آلية الدفع المنفصلة أن Epic Games لا تحتاج إلى دفع عمولة لشركة أبل على الإطلاق، وهو أمر مخالف تمامًا لسياسات صانع أيفون.