

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A22 5G مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A22 5G

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة سامسونج عن الهاتف Samsung Galaxy A22 5G مع مواصفات من الفئة المتوسطة تتمثل في دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز و4 خيارات على مستوى التخزين يصل الخيار الأعلى إلى 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد يأتي مع مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Galaxy A22 5G.



مواصفات هاتف جالاكسي A22 5G

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة TFT LCD بحجم 6.6 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف Samsung Galaxy A22 5G يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل f/2.2 والكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.



يتم تشغيل الهاتف Galaxy A22 5G بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 ويتوفر كذلك بأربعة إصدارات على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام أما الإصدار الرابع فيضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

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بطارية هاتف Samsung Galaxy A22 5G تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط ، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت ويوفر منفذا مخصصا لزيادة المساحة التخزينية.سعر الهاتف Galaxy A22 5GSamsung Galaxy A22 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي في شهر يوليو القادم وسيباع بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا لأقل إصدار والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.