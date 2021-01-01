بدأت ZTE بتوسيع أسواق مبيعات هاتفها الجديد Axon 30 Ultra 5G الذي صممته لتنافس فيه أحدث الهواتف من شركات التقنية الكبرى.
ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مميز جدا، وهيكل محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (161.5/73/8) ملم، ووزنه 188 غ.
وحصل الجهاز على شاشة من أفضل شاشات AMOLED ترددها يعادل يعادل 144 هيرتزا، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.
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التعليقات على ZTE تثبت أقدامها في سوق الأجهزة الذكية بهاتف مميز
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