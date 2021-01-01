

بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y70t بعد إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y70t

كشفت شركة فيفو Vivo، عن أحدث هواتفها الذكية والذي يعد ثالث أعضاء سلسلة Y70، حيث يمتاز الإصدار الجديد المسمى vivo Y70t، بمواصفات قوية مقابل سعر منافس.







مواصفات هاتف فيفو Vivo Y70t

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف فيفو Vivo Y70t، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الزاوية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

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ويتضمن هاتف Vivo Y70t، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل مخصص لعمق التصوير.ويعمل هاتف Vivo Y70t، بواسطة معالج من إنتاج شركة سامسونج من نوع Exynos 880، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويتم تشغيل هاتف Vivo Y70t، بواسطة واجهة المستخدم FuntouchOS 10.5 من فيفو، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويتمتع الهاتف ببطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.سعر هاتف فيفو Vivo Y70tويمتاز هاتف Vivo Y70t، بقارئ بصمات الأصابع مثبت في الاطار الجانبي للجهاز، كما يضم الهاتف مدخل لسماعات الرأس بجوار منفذ شحن من نوع USB C، ويتوفر الهاتف في ثلاث خيارات لونية هي الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر 235 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و 600 جنيه مصري).